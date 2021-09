5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (10. 9. 2021 – 12. 9. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Ledové království

Ve filmu Ledové království se nebojácná a věčně optimistická Anna vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. Na své pouti se setkávají s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami světa, s mýtickými trolly i legračním sněhulákem Olafem.

99,-zakoupení

Angličtina, čeština

Film Ledové království pořídíte zde.

Zloba: Královna černé magie

Zloba: Královna černé magie vypráví dosud neznámý příběh jedné z nejslavnějších záporných postav klasické pohádky Šípková Růženka od studia Disney a vysvětluje, jak se její čisté srdce stalo srdcem z kamene. Touha po pomstě a potřeba chránit kouzelná Blata, kterým kraluje, vedou královnu Zlobu k tomu, aby seslala na novorozenou dceru nepřátelského krále, princeznu Růženku, krutou kletbu. Princezna Růženka vyroste a ocitne se uprostřed konfliktu mezi lesní říší, kterou si zamilovala a lidským královstvím, kterému má jednou vládnout. Královna Zloba si uvědomí, že Růženka je dost možná klíčem k míru mezi oběma královstvími a je nucena k drastickým činům, které obě říše navždy změní. Na iTunes je ve slevě také film Zloba: Královna všeho zlého.

99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Zloba: Královna černé magie pořídíte zde.

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Prožijte dobrodružství s kapitánem Jackem Sparrowem, kterého opustila Štěstěna, neb je mu v patách horda přízraků vedená jeho starým rivalem, kapitánem Salazarem. Ten se svou děsivou posádkou uprchl z Ďáblova trojúhelníku s cílem pomstít se všem pirátům na moři… včetně Jacka. Jackovou jedinou nadějí je legendární Poseidonův trojzubec, mocný prastarý artefakt, který dává svému majiteli moc nad všemi oceány.

99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta pořídíte zde.

San Andreas

Poté co o sobě dá vědět tektonický zlom San Andreas a vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle 9 Richterovy škály, vydávají se pilot průzkumného a záchranného vrtulníku (Dwayne Johnson) a jeho odloučená manželka společně z Los Angeles do San Francisca, aby zachránili svou jedinou dceru. Ale jejich komplikovaná cesta na sever je jen začátek. Když si konečně začínají myslet, že to nejhorší je za nimi…všechno teprve začíná.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Pacific Rim

Guillermo del Toro (Pan’s Labyrinth) přichází s těžkotonážním sci-fi akčním eposem o nesourodé skupině lidí, která se musí v roce 2025 spojit v boji se zástupy příšer přicházejících z moře. Za pomoci obřích pilotovaných robotů určených k boji s vetřelci se pozemští bojovníci (mimo jiné Charlie Hunnam, Charlie Day a Rinko Kikuchi) vydávají utkat s cizími silami ukrývajícími se v hlubinách Tichého oceánu. Vůči nemilosrdnému nepříteli nemají téměř bezbranné síly lidstva na vybranou a musí se obrátit na dva nečekané hrdiny – odepsaného bývalého pilota a nezkušeného nováčka – kteří nyní představují poslední naději Země proti hrozící apokalypse.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Pacific Rim pořídíte zde.