SWCSummit 2021: Startupy, hlaste se! Do uzávěrky soutěže Startup World Cup zbývá necelý týden

Tisková zpráva: Už příští středu 15. září 2021 ve 23.59 hodin vyprší termín, do kterého se české a slovenské startupy můžou hlásit do soutěže Startup World Cup. Ta již tradičně vyvrcholí v Praze na SWCSummitu ve dnech 5. a 6. října, kde se nejprve utkají startupy z regionu V4, aby posléze mohlo akci završit celoevropské finále. Vítězný startup vedle titulu „mistra Evropy“ a postupu do kalifornského Silicon Valley získá možnost domluvit se s pořadatelskými společnostmi Air Ventures a UP21 na okamžité investici ve výši 500 000 dolarů. Přihlášku se podávají online na webu www.swcsummit.com.

Registrace je bezplatná a vyplnění dotazníku zabere v průměru 30-60 minut. Vzhledem k mezinárodnímu prostředí se vše od přihlášení až po prezentaci před porotou odehrává v angličtině.

„Rok od roku vnímáme u českých startupů v této oblasti ohromný posun. Projekty, které se dostanou až před porotu, bývají opravdu na vysoké úrovni. To ostatně dokládají i jejich výsledky. Například loňské regionální kolo Visegrádské čtyřky ovládl slovenský projekt Glycanostics a český startup 24 Vision Systems, kterému porota udělila divokou kartu, to v evropském finále dotáhl až na bronzovou příčku,“ uvádí ředitel SWCSummitu Tomáš Cironis.

Probijte se do „Ligy mistrů“

Do pražského kontinentálního finále zamíří nejen vítězové všech předchozích regionálních kol, ale nově také vítězové několika dalších startupových soutěží, jako např. Czech Startup Challenge, Creative Business Cup nebo PowerMOTION.

„Zastřešením dalších akcí jsme prestiž celé události posunuli na ještě vyšší úroveň než dřív. SWCSummit se tak stává něčím jako ‚Ligou mistrů‘ na poli startupových soutěží. Probojovat se mezi finalisty tak znamená opravdový úspěch, který může jednotlivé projekty teleportovat na úplně novou úroveň,“ vysvětluje Tomáš Cironis.

Vystoupí Steve Wozniak, Esther Wojcicki a další

Prestiž akce podtrhují také osobnosti, které se zapojí do programu. Ústřední hvězdou letošního ročníku bude spoluzakladatel Applu Steve Wozniak, jehož vystoupení bude přenášeno živě online z Kalifornie ve středu 6. října kolem 18. hodiny – v čase, kdy se porota bude radit o celoevropském vítězi.

V průběhu stejného dne vystoupí také další slavné osobnosti – například Esther Wojcicki známá jako „kmotra Silicon Valley“, která se proslavila coby uznávaná pedagožka a autorka bestselleru o výchově úspěšných dětí (sama je matkou tří veleúspěšných dcer a v minulosti mentorovala i dceru Steva Jobse).

Třetí významnou osobností byznysového světa bude Kyle Corbitt, ředitel Y Combinatoru – jednoho z největších startupových inkubátorů na světě. V rámci svých softwarových řešení mimo jiné vytvořil i platformu, která pomáhá svést dohromady ideální startupové spoluzakladatele. Během své přednášky na SWCSummitu se bude věnovat právě problematice hledání těch pravých partnerů při zakládání nového startupu.

Postavte se výzvě a naberte zkušenosti

Podle Václava Pavlečky z investorského fondu Air Ventures, který stejně jako v předchozích letech i letos zasedne ve finálové porotě, je klíčové využít příležitost a přihlásit se do soutěže, i kdyby to mělo být jen cvičně: „Vstupní dotazník je poměrně obsáhlý a vyžaduje přípravu. Už jen projít tímto procesem je obohacující zkušenost, kterou vřele doporučuji. Stejně tak doporučuji trénovat prezentaci projektu před obecenstvem – třeba i před vlastní babičkou. Řadu věcí v soutěži neovlivníte, ale to, jak na porotce zapůsobíte, rozhodně ovlivnit můžete.“

To ostatně platí už při vyplňování registrace. O budoucím úspěchu nebo neúspěchu může rozhodnout každý detail, protože před porotu se ze stovek přihlášených projektů dostanou jen ty nejlepší. Loni v regionálním kole V4 porota posuzovala 18 projektů z více než 530 přihlášených.

Navažte klíčové kontakty

SWCSummit ale zdaleka není jen o soutěži. Zásadní přidanou hodnotou celé akce je navazování kontaktů. Do Prahy se totiž z celé Evropy i zámoří každoročně sjíždějí investoři, mentoři i zástupci korporací, ke kterým by se jednotlivé startupy za běžných okolností dostávaly jen velmi složitě. Tady je mají možnost nejen potkat napřímo, ale můžou si s nimi domluvit i „1-on-1“ sezení nebo se účastnit jejich workshopů či panelových diskusí.

Do této části programu se můžou zapojit nejen startupy, ale i všichni, kdo si zakoupí adekvátní vstupenku. Cena na 51 eurech a veškeré schůzky se pak řeší prostřednictvím jednoduché mobilní aplikace.

Offline i online program

Letošní ročník SWCSummitu bude kvůli přetrvávající pandemii pojatý hybridně (i proto někteří zahraniční spíkři vystoupí sice naživo, ale online). Středeční akce s diváky se uskuteční v unikátních kulisách šapitó Azyl 78 v pražské Stromovce, ale celý program bude přenášený i online.

Zájemci, kteří nebudou mít možnost zúčastnit se fyzicky, tak můžou živě sledovat online stream na webu www.swcsummit.com. Už za 21 eur je navíc možné koupit online vstupenku, která zpřístupní i ty části programu, které nebude možné sledovat zdarma. Majitele opravňuje například k účasti na online workshopech a mentorských stolech.