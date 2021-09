Jestliže sledujete dění ve světě Applu, tak vám zajisté před několika měsíci neuniklo představení nových verzí jablečných operačních systémů. Abych byl konkrétní, tak kalifornský gigant na své vývojářské konferenci WWDC, kterou pořádá tradičně každý rok, představil iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto systémy jsou doposud k dispozici pouze jakožto beta verze, tudíž je mohou využívat testeři a vývojáři. Na našem magazínu se již od vydání první beta verze věnujeme novinkám a vylepšením, se kterými nové systémy přichází. V rámci tohoto návodu se podíváme na další možnost z macOS 12 Monterey.

macOS 12: Jak nastavit režim mikrofonu při volání

Veškeré operační systémy se letos dočkaly obrovských vylepšení – to s odstupem času nelze popřít, byť to tak z počátku vypadalo. Mnoho nových funkcí je k dispozici napříč všemi operačními systémy, zmínit můžeme například nový režim Soustředění či přepracovaný FaceTime. V rámci něj nově můžete do hovoru přizvat i takové jedince, kteří nemají zařízení od Applu, popřípadě takové účastníky, které nemáte v kontaktech, popřípadě od kterých nemáte telefonní číslo. To ale rozhodně není vše – při jakémkoliv hovoru, tedy nejen přes FaceTime, můžete na Macu změnit režim mikrofon. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste se na Macu s macOS 12 Monterey přesunuli do komunikační aplikace.

Jakmile tak učiníte, tak začněte využívat mikrofon – začněte tedy s někým volat, popřípadě vytvořte video hovor.

– začněte tedy s někým volat, popřípadě vytvořte video hovor. Následně klepněte v pravé části horní lišty na ikonu ovládacího centra (dva přepínače).

(dva přepínače). Zde se v horní části zobrazí prvek Režim mikrofonu, na který klepněte.

na který klepněte. Poté se objeví malé menu, ve kterém už si kliknutím stačí zvolit režim mikrofonu.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy na Macu s macOS 12 Monterey při volání změnit režim mikrofonu. Konkrétně jsou k dispozici celkově tři režimy, a to Standardní, Izolace hlasu a Široké spektrum. Pokud si zvolíte režim Standardní, tak se bude zvuk přenášet klasickým způsobem. Jestliže vyberete možnost Izolace hlasu, tak druhá strana uslyší pouze váš hlas, a to i v případě, že se nacházíte v nějakém rušném prostředí, například v kavárně. Třetím dostupným režimem je Široké spektrum, v rámci kterého druhá strana uslyší naprosto vše, co se kolem vás děje. Je ale nutné zmínit, že pro možnost změnu režimu je nutné využít kompatibilní mikrofon, například AirPody.