Jestliže patříte mezi jedince, kteří se zajímají o dění ve světě Applu, tak zajisté víte, že jsme se před několika měsíci dočkali představení zbrusu nových operačních systémů od Applu. Konkrétně došlo k představení iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto systémy jsou aktuálně k dispozici pouze jakožto beta verze, což znamená, že k ním mají přístup pouze testeři a vývojáři. Dobrou zprávou ale je, že již brzy Apple vydá veřejné verze těchto zmíněných systémů, tudíž si je bude moci stáhnout a nainstalovat každý. Na našem magazínu se neustále věnujeme novinkám z nových systémů, v tomto článku se podíváme na další funkci z iOS 15.

iOS 15: Jak ve FaceTime vytvořit odkaz pro sdílení hovoru

Nové operační systémy se dočkaly opravdu velkých vylepšení. Dlouhou část prezentace Apple věnoval nativní komunikační aplikaci FaceTime, jež se dočkala přepracování. Když se nad aplikací FaceTime zamyslíte, tak mi jistě dáte zapravdu když řeknu, že ji používáme prakticky jen pro komunikaci s rodinou či blízkými kamarády. Abychom totiž mohli někoho do FaceTime hovoru přidat, tak jej musíte mít v kontaktech anebo musíme znát jeho telefonní číslo. Navíc k tomu je nutné, aby všichni účastníci vlastnili jablečné zařízení – v opačném případě je nutné využít jinou aplikaci. S příchodem iOS 15 je však konečně možné do hovoru přizvat účastníky jednoduše pomocí odkazu. Navíc k tomu dotyční nemusí mít ani Apple zařízení – FaceTime totiž nově nabízí webové rozhraní. Odkaz pro sdílení hovoru lze vytvořit takto:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu s iOS 15 přesunuli do nativní aplikace FaceTime.

Jakmile tak učiníte, tak v horní části obrazovky klepněte na dlaždici Vytvořit odkaz.

Následně se zobrazí menu sdílení, ve kterém najdete veškeré možnosti pro sdílení odkazu.

Využít můžete prakticky jakékoliv aplikace, odkaz je však možné sdílet i přes AirDrop, popřípadě si jej můžete zkopírovat a kamkoliv vložit.

Prostřednictvím výše uvedeného způsobu lze tedy na vašem iPhonu s nainstalovaným iOS 15 vytvořit odkaz pro sdílení hovoru. To znamená, že můžete kohokoliv k vašemu hovoru přizvat tak, že si vytvoříte speciální odkaz, který následně někam nasdílíte. Účastníkovi pak bude stačit, aby na odkaz klepnul, čímž se přesune do aplikace FaceTime, popřípadě pokud nevlastní Apple zařízení, tak do webového rozhraní této aplikace. Odkaz je možné zpětně sdílet také v probíhajícím hovoru.