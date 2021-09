Apple zřejmě pracuje na Macích ze zakřiveného skla

Již řadu let se analytici nedokáží jednoznačně shodnout na tom, zda bude společnost Apple nějak výrazněji měnit design svých iMaců či nikoliv. Diskuze se většinou týkají spíše toho, zda budou mít budoucí počítače od Applu spíše ostřejší, nebo zaoblené hrany. Nejnověji zaregistrovaný patent společnosti Apple ale nevylučuje ani možnost, že bychom se v budoucnu možná mohli dočkat iMacu ze zakřiveného skla. A nejen to – stejného designu by se teoreticky mohly dočkat také budoucí MacBooky.

Fotogalerie iMac koncept sklo 1 iMac koncept sklo 2 iMac koncept sklo 3 iMac koncept sklo 4 +5 Fotek iMac koncept sklo 5 iMac koncept sklo 6 iMac koncept sklo 7 iMac koncept sklo 8 Vstoupit do galerie

Společnost Apple si letos podala patentovou žádost na design iMacu ze zakřiveného skla. Součástí patentového zápisu jsou samozřejmě také zajímavé doprovodné ilustrace, přičemž jedna z nich dokonce ukazuje, jakým způsobem by bylo možné tento patent aplikovat také třeba u MacBooku Pro. Design, popisovaný v patentu, podle všeho počítá s použitím fyzických i virtuálních periferií, jako jsou klávesnice, myši nebo třeba trackpady. Patentová žádost byla Applu tento týden úspěšně schválena, cupertinské společnosti tedy čistě teoreticky nic nebrání v jeho budoucí realizaci. Zmíněný patent mimo jiné popisuje all-in-one iMac, jehož šasi by bylo vyrobené z jediného kusu zakřiveného skla.

Kromě vrchní a spodní části skleněného Macu popisuje zmíněný patent také přechodovou část. Pokud by se vám popis patentu zdál příliš málo názorný na to, abyste si mohli udělat představu o jeho možném využití, můžete si v galerii tohoto článku prohlédnout sérií snímků konceptu, které na základě informací z popisu patentu vytvořila skupina Yanko Design. Stejně jako u řady jiných více či méně uvěřitelných patentů ani zde neexistuje žádná záruka, že bychom se skutečně mohli v budoucnu setkat s iMacem či MacBookem ze zakřiveného skla. Řada takových patentů ale může do jisté míry napovědět, jaké plány má Apple do budoucna, a s jakými materiály, principy a technologiemi by mohl pracovat při vývoji a výrobě svých příštích produktů.