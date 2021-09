7 věcí, které očekáváme od Apple Watch Series 7

První podzimní Keynote klepe na dveře a s ní i celá řada hardwaru, která by si na ní měla odbýt svou premiéru. V následujících dnech vám proto přineseme výčet těch nejpravděpodobnějších novinek, které si na tiskové konferenci Applu užijeme spolu s tím, co od nich očekáváme. Po včerejším článku točícím se kolem iPhonů 13 (mini) se dnes zaměříme na další očekávaný produkt – konkrétně Apple Watch Series 7.

Nový design a velikosti

Náš “očekávací” článek nelze snad ani začít jinak než novým designem. Ten totiž potvrdily prakticky všechny důvěryhodné zdroje a proto nemá smysl pochybovat o tom, že bychom se jej nakonec nedočkali. A s čím tedy lze u Series 7 počítat? Zejména s hranami podobnými těm, které Apple používá u novějších iPhonů, iPadů Air či Pro nebo třeba iMaců. Apple Watch se tak díky tomu dočkají s těmito produkty velmi solidního sjednocení, což mnozí jablíčkáři jistojistě ocení.

Kromě nového designu očekáváme taktéž mírné zvětšení, které bylo rovněž již několikrát potvrzeno. Ze 40mm by měly hodinky povyrůst na 41mm a ze 44mm modelu se stane model 45mm. Co se pak týče displeje, ten by se měl zvětšit ještě více – Apple se totiž chystá na další výrazné zúžení rámečků kolem něj, díky čemuž dostanou vývojáři daleko více prostoru pro své aplikace a my daleko více prostoru pro přizpůsobení ciferníků. V tomto směru je tedy skutečně na co se těšit, byť bude dost záležet na následné softwarové podpoře.

Opět lepší Always-on

Funkce Always-on je nedílnou součástí Apple Watch už od řady Series 5. V loňském roce jí Apple solidně vylepšil vyšším jasem a jelikož se za to od uživatelů dočkat pochvalných reakcí, očekáváme, že i letos na Always-on sáhne. Těžko sice v tuto chvíli říci, jak moc u něj ještě může sáhnout na jas, ale každé procento navíc rozhodně potěší.

Delší výdrž baterie

Výdrž baterie je jedním z největších strašáků Apple Watch. Zatímco v předešlých s ní Apple u Watch prakticky nehýbal, za což sklízel od svých fanoušků velkou kritiku, letos bychom se měli i díky nasazení nového typu těla dočkat změny. Jak výrazně se výdrž hodinek prodlouží je sice v současnosti nejasné, některé zdroje však hovoří o prodloužení skutečně podstatném. To vše přitom díky kombinaci větších akumulátorů a součástek méně náročných na energetickou spotřebu. Zkrátka a dobře, u výdrže je se na co těšit.

Přesnější zdravotní senzory

V souvislosti s Apple Watch slýcháme velmi často příběhy o tom, jak někomu zachránily život, že jej minimálně zachránit pomohly. Apple se v souvislosti s nimi nechal již mnohokrát slyšet, že tyto příběhy vnímá jako obrovský závazek do budoucna, z čehož lze usuzovat, že se na schopnosti jeho zdravotních senzorů ještě zaměří. A jelikož se na nich snažil intenzivně pracovat v předešlých letech prakticky každoročně, zdá se poměrně nepravděpodobné, že by tomu mělo být letos jinak. Nové zdravotní senzory sice na hodinky podle dostupných informací nedorazí, věříme však, že ty starší se dočkají solidního vylepšení, díky kterému budou schopné měřit přesněji a třeba i rychleji.

Fotogalerie Apple Watch Series 7 8 Apple Watch Series 7 7 Apple Watch Series 7 6 Apple Watch Series 7 5 +5 Fotek Apple Watch Series 7 4 Apple Watch Series 7 3 Apple Watch Series 7 2 Apple Watch Series 7 1 Vstoupit do galerie

Kompatibilita s (alespoň některými) staršími řemínky

Jednou z největších otázek týkajících se nové generace Apple Watch je jejich kompatibilita se staršími řemínky. Některé zdroje jsou totiž přesvědčeny o tom, že kvůli novému typu těla budou starší řemínky s hodinkami nekompatibilní. Jelikož by však tímto krokem Apple své uživatele jednak dost naštval a jednak by i svým způsobem vykročil proti své vizi být co nejvíce ekologický, jsme v redakci přesvědčeni o tom, že minimálně některé modelové řady řemínků zůstanou s novou generací Watch kompatibilní. Řemínky představené pro Series 7 nicméně ke starším modelům pravděpodobně nepřipnete.

Rychlejší zapínání

Ačkoliv se Apple Watch chlubí takřka každý rok novějším a tedy i výkonnějším čipsetem, pravdou je, že čas, který potřebují pro své zapnutí je stále extrémně dlouhé – a to dokonce tak, že si člověk mnohdy myslí, zda se hodinkám něco nestalo. Doufáme tedy, že i v tomto směru se Applu podaří polepšit a hodinky se dočkají čipu, který je při startu “nakopne” daleko rychleji. Jedná se sice svým způsobem o detail, ale rozhodně by potěšil a zároveň by hezky demonstroval výkonnost čipsetu Applu.

Nová barva, stejná cena

Že se Apple nových barev nebojí ukázal dokonale v loňském roce u Series 6, které obarvil do modré a červené. Letos by pak měl pokračovat v podobném duchu a hodinky přebarvit snad i do zelené. Ve vzduchu navíc visí možnost bronzové, ve které má dorazit iPhone 13 Pro.

Co se pak týče cen, zde si troufáme tvrdit, že se nedočkáme žádného překvapení ve formě rapidního zvýšení. Pár korun si za ně možná připlatíme, očekáváme však příplatek maximálně v řádu stovek korun či jednoho, maximálně dvou tisíců korun.