Apple Watch míří do vesmíru. Důvodem je zdravotní studie

Chytré hodinky Apple Watch již několikrát sehrály významnou roli v nejrůznějších zdravotních studiích. V rámci té nejnovější se dokonce podívají do vesmíru. Vesmírná společnost Elona Muska SpaceX má v plánu vynést do vesmíru v rámci třídenní mise čtyřčlennou posádku, jejíž členové mají být mimo jiné vybaveni také hodinkami Apple Watch. Zmíněná mise ponese název Inspiration4, a jedním z cílů související zdravotní studie má být „pomoc lidstvu v dalším prozkoumávání vesmíru“.

Mise Insipiration4 je ale unikátní ještě z jednoho důvodu – bude se jednat historicky o první vesmírnou misi, na kterou budou vysláni pouze řadoví občané. Ti se zároveň také jako první zúčastní nové zdravotnické studie, která by měla výrazně přispět ke zvýšení povědomí o tom, jaký dopad mají lety do vesmíru na lidské tělo. Právě ke zjištění těchto dopadů mají pomoci Apple Watch. Muskova společnost SpaceX úzce spolupracuje s Translational Research Institute for Space Health (TRISH), což je institut, sponzorovaný agenturou NASA a působící při aylor College of Medicine and investigators. Odborníci z tohoto institutu budou provádět pečlivý sběr všech příslušných dat všech členů posádky mise Inspiration4. Spolu se členy posádky se do vesmíru podívají hodinky Apple Watch Series 6, iPhone 12 Pro a iPad mini 4.

Apple Watch mají v tomto případě podle odborníků posloužit ke zkoumání „neurokognitivního výkonu“. Odborníci pak budou v rámci příslušné studie porovnávat výsledky kognitivních testů s údaji, které zachytily Apple Watch, a také s informacemi o okolním prostředí z kapsule Dragon. Zatímco astronauti musí před letem do vesmíru absolvovat přísný trénink, cílem společnosti SpaceX je dosáhnout bodu, ve kterém bude cestování do vesmíru dostupné všem, kteří o něj budou mít zájem (a kteří si jej budou moci finančně dovolit). S pomocí výzkumu, který je jednou ze součástí mise Inspiration4, chce společnost SpaceX získat co možná nejvíce dat k dalšímu zkoumání možností letů obyčejných smrtelníků do vesmíru. Apple Watch Series 6 budou u každého z účastníků této inovativní mise snímat EKG aktivitu, ale také pohyb, srdeční rytmus, hladinu nasycení krve kyslíkem a údaje o hladině hluku uvnitř kabiny. Účastníci mise dostanou také k dispozici iPady mini 4, na kterých budou provádět speciální série testů. iPhony 12 pak posádce poslouží ke sběru dat a dalším účelům.