Pokud sledujete dění ve světě Applu, tak vám zajisté před několika měsíci neunikla vývojářská konference WWDC. Na této konferenci Apple tradičně představuje nové verze svých operačních systémů a letos tomu nebylo jinak. Konkrétně jsme se dočkali představení iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Nutno však podotknout, že prozatím jsou tyto systémy k dispozici pouze jakožto beta verze, tudíž si je mohou vyzkoušet testeři a vývojáři. Pro veřejnost budou zmíněné systémy k dispozici již co nevidět. Na našem magazínu se neustále věnujeme všem novinkám a vylepšením, které společně s novými systémy přichází. V tomto článku se budeme věnovat macOS 12 Monterey.

macOS 12: Jak nastavit adresu, na kterou se budou přeposílat e-maily z funkce Skrýt můj e-mail

Výše jsem zmínil, že Apple představil nové majoritní verze svých operačních systémů – právě těm bylo na konferenci WWDC21 věnováno nejvíce pozornosti. Systémy však nejsou vším, co jablečná společnost na zmíněné konferenci představila. Dočkali jsme se totiž například také „nové“ služboy iCloud+, která nabízí funkce pro posílení ochrany soukromí na Apple zařízeních, konkrétně Private Relay a Skrýt můj e-mail. Pokud si Skrýt můj e-mail aktivujete a nastavíte, tak dojde k vytvoření speciální e-mailové schránky. Na tuto schránku jsou pak odesílány e-maily, které schránka automaticky přeposílá na váš oficiální e-mail. Díky tomu nikdo nezjistí, jaký název má váš osobní e-mail, což je z hlediska bezpečnosti zásadní. Nastavit si můžete také to, na kterou z vašich e-mailových adres se budou zprávy přeposílat, a to následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem Macu s macOS 12 Monterey v levém horním rohu obrazovky klepnuli na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak se zobrazí rozbalovací menu, ve kterém zvolte možnost Předvolby systému…

Následně se zobrazí nové okno, ve kterém najdete veškeré sekce určené pro správu předvoleb.

V rámci tohoto okna pak lokalizujte a rozklikněte sekci s názvem Apple ID.

Tímto se ocitnete v nastavení vašeho Apple ID, kde v levé části rozklikněte kolonku iCloud.

Poté v seznamu položek najděte funkci Skrýt můj e-mail , kde klepněte na tlačítko Volby…

, kde klepněte na tlačítko Jakmile se načte další okno, tak věnujte pozornost spodní části okna.

Zde se nachází aktuální e-mail, na který jsou zprávy přeposílány. Pro změnu klepněte na Volby… napravo.

napravo. Pak už se zobrazí další okno, ve kterém si zvolte e-mail, na který se budou zprávy přeposílat.

Nakonec nezapomeňte změny potvrdit stisknutím Hotovo v pravé dolní části okna.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy v rámci funkce Skrýt můj e-mail v macOS 12 Monterey nastavit, na kterou z vašich reálných e-mailových adres se mají přeposílat zprávy z „ochranných“ schránek. Nutno zmínit, že funkce Skrýt můj e-mail, stejně jako Private Relay, jsou k dispozici pouze pro předplatitele nové zmíněné služby iCloud+. Tuto službu získají všichni uživatelé, kteří si předplácejí klasický iCloud, tedy ti, kteří nevyužívají bezplatný tarif.