Britský operátor potvrdil datum představení iPhonů 13

Přestože nás od oficiálního oznámení termínu představení iPhonů 13 Applem dělí zřejmě poslední desítky minut, maximálně pak jednotky hodin, s trochou nadsázky se dá říci, že se bude jednat o naprostou formalitu. O termínu představení totiž není již nějakou dobu sebemenších pochyb, přičemž ty poslední zlikvidoval možná nevědomky před pár hodinami Apple a nově i britský operátor Sky. Ten totiž začal na svém webu a sociálních sítích lákat na uvedení nové generace záhadného telefonu, která se představí už 14. září a kterou si mohou zákazníci předobjednat již nyní, aby získali bonusy k objednávce.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Ačkoliv Sky o “příští generaci” smartphonu neprozrazuje zhola nic, s ohledem na to, že na 14. září není podle dostupných informací naplánována jiná tisková konference týkající se smartphonu než ta pro iPhony 13, je prakticky jasné, že svou akcí cílí právě na jablíčkáře. Datum má pak operátor velmi pravděpodobně přímo od Applu, který mnohé operátory s předstihem informuje o tom, kdy své novinky odhalí, aby se mohli na jejich příchod prodejně dostatečně připravit. Sky je nicméně ve svém marketingu poměrně odvážné, protože “provařilo” datum ještě před jeho oficiálním vyřčením Applem, což by se mu úplně líbit nemuselo a to i přesto, že je venku zřejmě jen chvíli před rozesláním pozvánek na akci.

Fotogalerie iPhone 13 manual japan iPhone 13 manual iPhone 13 digitizer1 iPhone 13 digitizer2 +22 Fotek iPhone 13 digitizer FB iPhone 13 digitizer3 iphone-13-pro-notch-comparison iPhone 13 Pro schema 10 iPhone 13 Pro schema 9 iPhone 13 Pro schema 8 iPhone 13 Pro schema 7 iPhone 13 Pro schema 6 iPhone 13 Pro schema 4 iPhone 13 Pro schema 5 iPhone 13 Pro schema 3 iPhone 13 Pro schema 2 iPhone 13 Pro schema 1 iPhone 13 mensi vyrez Beyond-iPhone-13-notch-less iPhone 13 schema 6 iPhone 13 schema 5 iPhone 13 schema 4 iPhone 13 schema 3 iPhone 13 schema 2 iPhone 13 schema 1 Vstoupit do galerie

Nová generace iPhonů by se měla příští týden v úterý představit spolu s novými Apple Watch Series 7 a AirPods 3. generace. Co se pak týče jejich předobjednávek, očekává se, že s nimi Apple začne v pátek 24. září. Je nicméně otázkou, zda na pulty obchodů dodá všechny modelové řady, nebo se dočkáme stejně jako v loňském roce “jen” dvou modelů a zbylé dorazí později. Velké otazníky visí i nad novou generací Apple Watch, jejíž výroba se údajně velmi zkomplikovala, což by se mělo projevit v nedostatečných skladových zásobách při startu prodejů. Jasněji budeme ale mít ve výsledku stejně až příští týden.