Mercedes představil koncept elektrického Géčka

Géčko už dávno není výsadou mafiánů a lidí, kteří se chtějí tvářit tak, že na své auto za bezmála pět milionů vydělali prodejem drog. Naopak se čím dál tím víc polidšťuje a i když je ve spoustě věcech velmi nepraktické, některé jeho vlastnosti naopak nemají konkurenci. Pokud vám nevadí, že budete zhruba 2x do měsíce měnit čelní sklo, které je v podstatě ve svislé poloze a rozbije ho každý kamínek na dálnici, pak se jedná bezesporu o vůz, který má charakter jako žádný jiný. Mercedes si plně uvědomuje, že se G-wagenu stává luxusní off-road, který lidé používají jako klasické, často rodinné SUV a proto jej neustále modernizuje. V rámci výstavy Mobility 2021 v Mnichově představil svůj doposud nejnovější koncept elektrického G, který nese po vzoru nového značení vozidel název Mercedes-Benz EQG.

Mercedes nové EQG ukázal skutečně pouze jako koncept a neuvedl proto velikost baterie, výkon elektromotorů nebo reálný dojezd, i když je vůz plně funkční. Dozvěděli jsme se však, že se bude jednat samozřejmě o čtyřkolku, který bude mít elektromotor pro každé kolo a bude nabízet dva převody. Ty budou pohánět čtveřici 22″ kol. Koncept vychází z nové generace Géčka, které automobilka představila v roce 2018 a které jako první začalo nabízet nový moderní kokpit spolu s dvojicí ultraširokoúhlých displejů. Koncept se ukazuje v dvojbarevném lakování, které použil Mercedes také pro koncept EQS. Přední části vévodí osvětlený gril, kterým se naopak proslavilo nové BMW X6.

Informace o tom, kdy nové EQG dorazí do prodeje zatím nejsou dostupné, ostatně stále se jedná o koncept a Mercedes uvedení na trh nepotvrdil. Je však velmi pravděpodobné, že se elektrického Géčka v nejbližších letech dočkáme a pokud bude vypadat podobně jako koncept, pak se máme na co těšit. Elektrická SUV nebo off-roady jsou navíc čím dál tím oblíbenější a kromě toho, že jsou vozy alespoň co se provozu týká ekologické, je možné využít jejich pohon také na unikátní možnosti průjezdu terénem a to například díky tomu, že každé kolo má svůj vlastní elektromotor.