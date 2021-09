Koupit starý iPhone nebo iPad za super cenu se nemusí vyplatit. Dejte si pozor na verzi iOS

Mnoho lidí láká představa vyzkoušet si nějaké to Apple zařízení dříve než se rozhodnou na něj naplno přejít. Často se tak stává, že se nechají zlákat zajímavou cenou starších produktů, které z hardwarového hlediska ještě stále mají co nabídnout. Pokud si například řeknete, že vám první iPad mini bohatě stačí, protože na něm budete chodit jen na Facebook, podíváte se na Google Mapy nebo si zahrajete nějakou tu hru a na to přece nepotřebujete nic nového, pak na něj rovnou zapomeňte! Apple je sice proslulý svou velmi dlouhou softwarovou podporou, ale ani ta není neomezená.

I když vám hardware daného zařízení může dostačovat a smíříte se s tím, že baterii bude nejspíše potřeba vyměnit, budete se muset smířit také s tím, že například u iPadu, který řešila jedna z diskutujících na Facebooku, je maximální možná verze iOS 9.3.5. Bohužel drtivá většina aplikací v App Store dnes vyžaduje iOS 10 nebo iOS 11 jako naprosté minimum, abyste je mohli nainstalovat. Jedná se navíc i o ty nejznámější aplikace jako je například Facebook, YouTube nebo WhatsApp (v případě iPhonu). Kromě samotného systému iOS tak nemáte možnost používat zařízení na cokoli jiné a spouštět na něm jakékoli aplikace, kromě těch základních, které jsou již předinstalované. Chápu, že někdo může používat starý iPad jako nějaký náhledový displej nebo jej mít jen jako internetový prohlížeč, ovšem tito lidé vědí, co kupují a vědí, k čemu jim daný přístroj bude. V zásadě aktuálně platí, že se nevyplatí kupovat zařízení, které nepodporuje minimálně iOS 11 a i to bych bral jako absolutní minimum u zařízení, které koupíte za skutečně výjimečně nízkou cenu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jaká je maximální verze iOS, kterou podporuje vaše zařízení se dozvíte například přímo zde. I šest let staré iPady a iPhony totiž podporují nejnovější iOS 15, respektive jeho beta verzi, a rozhodně doporučuji sáhnout právě po těchto zařízeních, u kterých máte jistotu, že vám budou ještě nějaký ten pátek bez problémů, tedy minimálně těch softwarových spolehlivě sloužit a nainstalujete na ně cokoli, co si jen umanete. Kupovat starší zařízení, které nepodporuje iOS 11 nebo novější jsou skutečně zcela vyhozené peníze a nestojí vám to za to ani v případě, kdy bude k dispozici za opravdu nízkou cenu!