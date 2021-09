Recenze smartwatch Niceboy X-FIT Watch 2: Povedený kousek elektroniky za pakatel

Na sportování není v průběhu roku nikdy pozdě. Pokud se poohlížíte po nějakém chytrém náramku či hodinkách, musí vám jít ze všech produktů hlava kolem. Je pravdou, že tento trh je značně přesycen, a občas vám zvolení toho pravého může zabrat dost času. Obzvláště tomu tak bude za situace, kdy stojíte o hodinky kolem tisíce korun. Takové kousky totiž obsahují značné množství ústupků a je třeba nalézt zlatou střední cestu. Do rukou se mi dostaly chytré hodinky Niceboy X-FIT Watch 2, jež lákají na velký displej, zajímavé funkce a samozřejmě nízkou cenu.

Obsah balení a technické specifikace

Nejprve ale před samotným popisem hodinek mrkněme na obsah balení. Hodinky vám dorazí v malé zelenobílé krabičce, na jejíž přední straně je vyobrazena jejich podoba. Už z této fotografie můžete zjistit, že se zde sází především na velký displej. Jak na přední, tak i zadní straně krabičky jsou k vidění některé technické specifikace, o nichž si povíme za okamžik. I samotný design krabičky stojí za pochvalu a je třeba zmínit, že i na takových detailech v Niceboy poslední dobou dbají.

V krabičce naleznete kromě hodinek také manuál a nabíjecí kolébku. Nyní už k samotným technickým specifikacím. Niceboy X-FIT Watch 2 dostaly do vínku 1,69“ LCD displej s rozlišením 240 x 280. Když uvidíte písmo, dojde vám, že to není příliš. Ovšem text je i tak bezproblémově čitelný a jde zkrátka o jeden z nutných ústupků kvůli nízké ceně. Baterie má kapacitu 200 mAh a zaručí výdrž 7 až 10 dní. Tady ale záleží především na skutečnosti, jak často sportujete a kolik notifikací přijímáte. Bluetooth je ve verzi 5.0 a dle výrobce zaručuje dosah až 10 metrů. Hodinky se hodí i na plavání a běhání v dešti, a to díky certifikaci IP 68. Sám výrobce uvádí, že do hloubky 3 metrů by neměl být problém. Rozměry hodinek jsou 35 x 45 x 9 mm. Hmotnost pak 46 gramů. Rozpětí řemínku je od 155 až do 225 mm.

Design produktu

Jakmile se na Niceboy X-FIT Watch 2 podíváte, připomenou vám Apple Watch, a to především díky hranatému tvaru. Dodávány jsou v černém provedení a rozhodně vypadají dobře. Na boku ciferníku naleznete tlačítko, které slouží k návratu na úvodní obrazovku, krok zpět a zhasnutí displeje. Veškeré ovládání jinak probíhá skrze dotyk na displeji. Na úvodní obrazovce můžete kromě času sledovat také datum, jednoduchý graf spálených kalorií a ušlé vzdálenosti, počet ušlých kroků a aktuální srdeční tep. Swipnutím doprava se dostanete do menu, kde můžete navolit aktivitu, změřit srdeční tep, krevní tlak a okysličení krve.

Dále zde můžete sledovat spánek, počasí, ovládat hudbu, číst zprávy a zapnout stopky či časovač. Nezapomnělo se ani na hledání telefonu. Pokud z úvodní obrazovky swipnete doleva, dostanete přehled ohledně ušlých kroků, vzdálenosti a spálených kaloriích. Swipnutí nahoru vám zobrazí poslední notifikace a swipnutí dolů vás dostane do ovládacího centra, kde budete moct spravovat jas, zvuk a nastavení. Z aktivit si můžete navolit například běh, cyklistiku, švihadlo, badminton, chůzi, fotbal, volejbal, tanec, jógu, spinning a další

Párování a aplikace

Pro komunikaci hodinek s vaším smartphonem probíhá pochopitelně za pomoci aplikace. Pro tyto účely musíte stáhnout z App Store nebo Google Play aplikaci Glory Fit. V ní pak musíte přidat zařízení a vybrat Niceboy X-FIT Watch 2. Nejedná se o nic složitého. Před zapnutím aplikace pochopitelně musíte podstoupit nutnou jednoduchou registraci. V appce pak můžete vidět údaje o spánku, tepu či krevním tlaku. Dále tu můžete rovněž navolit sportovní aktivitu a spravovat hodinky, přičemž je řeč o notifikacích, budíku, režimu nerušit, nastavování cílů a podobně. Aplikace je přehledná a kompletně v češtině. Pokud jste někdy něco podobného již viděli, nebude v aplikaci Glory Fit pro vás nic nového.

Vlastní používání

Hodinky jsem testoval především co se sportovních aktivit týče, a to v přímém „souboji“ s Apple Watch. Navolil jsem tedy aktivitu fotbal a počet spálených kalorií na Niceboy X-FIT Watch 2 odpovídal bez mála přesně polovině tomu, co hlásily jablečné hodinky. Údaje o spálených kaloriích bych tak bral s rezervou, což ovšem platí u všech, neboť každý spalujeme kalorie jiným tempem. Ostatně i při každé sportovní aktivitě na tyto údaje pohlížím jen velmi orientačně. Za zmínku též stojí funkce měření tlaku a okysličení krve.

I kdybych tyto funkce měl v nějakých „prémiových“ hodinkách, nechají mě zcela chladným. Na každý pád jsem i je vyzkoušel. Okysličení krve dle Niceboy X-FIT Watch 2 je u mě ve výši 98 % a tlak 116/76. Zaměříme-li se na běh, zde pochopitelně přesnější byly Apple Watch díky GPS. I tak u této aktivity ale byl rozdíl v řádech menších stovek metrů, takže pro hrubý odhad jsou naprosto dostačující. Výrazně se pak opět lišily kalorie. Na hodinkách též oceňuji bezchybné přijímání notifikací a diakritiku. Velmi se mi zamlouvá i vysoký jas displeje a jeho velikost. Jak už ale zmiňuji výše, nepatří k nejdetailnějším, což ale vůbec nevadí. Za zmínku též stojí možnost vyměnit pásek, hodinky tedy mohou vypadat opravdu velmi dobře. Pokud tedy hledáte levné a líbivé hodinky, s Niceboy X-FIT Watch 2 vedle nešlápnete. Musíte jen holt přijmout, že daní za nízkou cenu jsou jisté ústupky.

Resumé

Závěrem lze říct, že Niceboy X-FIT Watch 2 jsou povedeným a levným kusem příslušenství. Pokud sportujete na nějaké vyšší úrovni, pravděpodobně se ohlédnete jinde. Pro základní a občasný sport ale naprosto dostačují. Hodinky můžete mít již za 1499 korun.

