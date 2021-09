5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (3. 9. 2021 – 5. 9. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Divergence

Ve světě budoucnosti jsou lidé rozděleni na pět frakcí podle svých dobrých vlastností. Každá vyznává jiné hodnoty, společně ale vytvářejí harmonický celek. Jenže hlavní hrdinka Tris do žádné škatulky nezapadá a test ukáže, že je divergentní – nebo-li má předpoklady a talent pro více frakcí. Systém okamžitě ukáže svou odvrácenou tvář a z Tris se stává lovná zvěř. Kdo se liší, znamená hrozbu. Hrozbu je třeba zlikvidovat.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Divergence pořídíte zde.

Passenger 57 / Přepadení ve vzduchu

John Cutter je bývalý příslušník protiteroristické jednotky, který provádí školení leteckého personálu pro případ únosu letadla. Po tragické události, kdy nedokázal zabránit vraždě vlastní manželky, odešel ze služby a nyní po dlouhém váhání přijal nabídku svého přítele Slye Delvecchia, aby nastoupil na pozici šéfa bezpečnosti u velké letecké společnosti. Na své jmenování odlétá do Los Angeles stejným letadlem, kterým je bez vědomí pasažérů přepravován v doprovodu dvou agentů FBI chladnokrevný zločinec Charles Rane. Ten má na palubě několik kompliců, kteří ho krátce po startu osvobodí a letadlo unesou. Cutter, který je v době přepadení na toaletě, unikne pozornosti teroristů a podaří se mu upozornit policii. Vzápětí zneškodní jednoho z únosců a vypustí palivo, čímž teroristy přinutí k přistání na nejbližším letišti. To je však pouhý začátek dramatického střetnutí mezi osamělým Cutterem a nelítostnými teroristy.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Passenger 57 / Přepadení ve vzduchu pořídíte zde.

Mlha

Režisér a scénárista Frank Darabont, známý především filmovým zpracováním románů Stephena Kinga Vykoupení z věznice Shawshank a Zelená míle divákům nyní představí další zpracování povídky Mistra hororů. Výtvarník David Drayton (Thomas Jane) se společně se svým synem Billym (Nathan Gamble) a nepříjemným sousedem Nortonem (Andre Braugher) ráno po neobvykle silné bouři vydávají do nedalekého městečka nakoupit zásoby. Krátce po jejich příjezdu supermarket obklopí hustá a tajuplná mlha, která, jak se zdá, v sobě ukrývá cosi vražedného a děsivého… Ještě větší zlo se ale ukrývá v duších obyčejných lidí, kteří jsou postaveni tváří v tvář zoufalé situaci. Hrůza se pozvolna ale jistě prodírá na povrch…

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina

Film Mlha pořídíte zde.

Wild Wild West

Píše se rok 1869 a černošský vládní agent, hrdina občanské války, James West, je na stopě generála McGratha, přezdívaného Řezník z New Liberty. Na vlastní pěst se generála snaží dopadnout také svérázný šerif a vynálezce Artemus Gordon, mistr převleků a nevídaných vynálezů. V městečku Morgan však generál oběma agentům unikne, a jako by to bylo málo, jeho mužům se podaří odvézt uneseného vědce Escobara. Prezident Grant proto oběma agentům nařídí, aby spolupracovali a zjistili kam a proč McGrath unáší americké vědce. Spolupracovat však pro oba agenty není zrovna jednoduché. Zatímco West je mužem akce, který nejprve střílí a pak se ptá, Gordon je pravým opakem, nejprve dlouho analyzuje a pak teprve zcela promyšleně jedná. Díky Gordonovým znalostem a vynálezům se agenti dostanou na stopu šíleného a nesmírně bohatého génia, jižanského veterána Arlisse Lovelesse, který ve válce přišel o polovinu těla. V jeho sídle se jim podaří osvobodit hispánskou tanečnici Ritu, kterou se sadistický Loveless chystal mučit, o záměrech šíleného génia toho však zjistí jen málo. Navíc jsou oba po dlouhé honičce na železnici Lovelessem zajati. Podaří se jim uniknout a záhy objevit Lovelessovo tajné město v poušti, kde šílenec právě dokončil třicetimetrového mechanického a těžce vyzbrojeného pavouka nazvaného Tarantule a chystá se s ním vyrazit za pomstou. Jeho cílem je prezident Grant a moc nad Spojenými státy. Jedinou nadějí na záchranu země a prezidenta jsou oba agenti, kteří sice mají plán, ten však nevyjde tak docela, jak si představovali.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Wild Wild West pořídíte zde.

Gone Baby Gone

Když čtyřletá Amanda McCreadyová zmizí ze svého domova a policie není schopná nalézt žádné stopy, dívčina teta Beatrice najme dva soukromé detektivy Patricka Kenzieho a Angie Gennarovou (Casey Affleck a Michelle Monaghanová). Detektivové otevřeně přiznávají, že s tímto typem případu nemají téměř žádné zkušenosti, ale rodina o ně stojí ze dvou důvodů – nejsou to policisti a znají poměry drsné bostonské čtvrti, kde všichni žijí. Jakmile se Kenzie a Gennarová začnou o případ zmizelé dívky víc zajímat, odhalují temné dorchesterské podsvětí plné drogových dealerů, podvodníků a pedofilů. A když už se zdá, že se případ chýlí k vyřešení, jsou postaveni před morální dilema, které je rozdělí.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina

Film Gone Baby Gone pořídíte zde.