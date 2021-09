Nejlepší zkratky týdne: GIFy z vlastních fotografií, ukládání hudby ze Shazamu a posílání screenshotů

Se závěrem týdne vám opět přinášíme přehled dalších užitečných zkratek pro iOS. Než se pustíte do jejich instalace a zkoušení, připomínáme, že je potřeba každou zkratku otevřít v prostředí prohlížeče Safari na iPhonu, do kterého ji budete chtít nainstalovat. Ujistěte se také, že jste v Nastavení -> Zkratky povolili používání nedůvěryhodných zkratek.

Shoot a GIF

Rozesíláte rádi svým přátelům nebo rodině animované GIFy? S pomocí zkratky jménem Shoot a Gif si během chvilky můžete na vašem iPhonu vytvořit vlastní originální GIF, a to z fotografií pořízených fotoaparátem vašeho iPhonu. V rámci zkratky Shoot a GIF nastavíte parametry vašeho animovaného obrázku, a poté jej stačí už jen rozeslat.

Zkratku Shoot a GIF stáhnete zde.

Remind me at work

Připomínky na základě polohy jsou velmi užitečné a přínosné. Zkratka s názvem Remind me at work vám umí automaticky, snadno a rychle vytvořit připomínku, vázanou na váš příchod do práce. Místo si ale můžete v nastavení této zkratky snadno změnit třeba na domov, školu, nebo jakoukoliv další polohu.

Zkratku Remind me at Work stáhnete zde.

AirDrop Screenshot

Pokud ostatním jablíčkářům ve vašem okoli často sdílíte screenhoty, určitě se vám bude hodit zkratka s názvem AirDrop Screenshot, s jejíž pomocí můžete prostřednictvím funkce AirDrop odeslat screenshot z vašeho iPhonu či iPadu budťo jinému majiteli Apple zařízení, nebo sami sobě na jiné z vašich jablečných zařízení. Zkratka si umí poradit i se sdílením na non-apple zařízení.

Zkratku AirDrop Screenshot stáhnete zde.

Share WiFi

Chcete vaší návštěvě nasdílet připojení k vaší domácí Wi-Fi síti, ale zároveň se nechcete přímo dělit o její heslo? Můžete využít zkratku s názvem Share WiFi. S její pomocí se na obrazovce vašeho iPhonu vygeneruje automaticky během chvilky QR kód, který druhá osoba jen načte svým zařízením, a může směle brouzdat prostřednictvím vaší Wi-Fi sítě.

Zkratku Share WiFi stáhnete zde.

Shazam and Save

Zkratku Shazam and Save zaručeně ocení všichni, kteří na svém iPhonu často využívají službu Shazam k identifikaci právě přehrávané hudební skladby. Jak název napovídá, zkratka Shazam and Save kombinuje dvě funkce – rozpoznání skladby a její uložení do vaší hudební knihovny na iPhonu. V nastavení zkratky můžete samozřejmě pozměnit parametry ukládání tak, aby vám co možná nejvíce vyhovovaly.

Zkratku Shazam and Save stáhnete zde.