Další problém Applu na obzoru: Zájem vývojářů o Mac App Store upadá

Mac App Store je sice ve srovnání se svým iOS protějškem služebně mladší, přesto je tu ale s námi již nějaký ten pátek – přesněji od roku 2010. Za úspěšnější byl ale vždy považován právě iOS App Store, a hrstka odborníků se nedávno pokusila přijít na to, proč vývojáři aplikací jeví o umístění svého softwaru na Mac App Store podstatně menší zájem.

O příslušný průzkum se postarala analytická společnost AppFigure, podle které počet aplikací, nově umisťovaných do Mac App Storu, od počátku tohoto roku stagnuje. Od ledna letošního roku byly v rámci Mac App Storu vydány více než čtyři stovky nových aplikací, v červnu počet nově vydaných aplikací na této platformě klesl vůbec poprvé na tři stovky. Co se srpna týče, bude počet nově nahraných aplikací podle odhadu společnosti AppFigure činit zhruba dvě stovky. Ve srovnání s uplynulým rokem to opravdu vypadá, že vývojáři již nemají zájem o distribuci svých aplikací prostřednictvím Mac App Storu.

V roce 2020 vývojáři umístili do App Storu v průměru 392 nových aplikací měsíčně. V průběhu letošního roku klesl průměrný počet aplikací, které jsou každý měsíc nahrány do App Storu, na 343, přičemž trend je v tomto směru neustále klesající. Důvodů, proč zájem vývojářů o Mac App Store klesá, může být samozřejmě více, přičemž jedním z nich mohou být zkrátka a jednoduše nevyhovující podmínky jablečného obchodu s aplikacemi. V operačním systému macOS je na rozdíl od iOS a iPadOS možné instalovat software i z jiných zdrojů, a pro řadu vývojářů je z mnoha důvodů výhodnější umisťovat software ke stažení na svých vlastních stránkách. Společnost AppFigures dále poukázala na to, že Mac App Store není atraktivní ani pro řadu uživatelů, kteří si aplikace stahují z jiných zdrojů.