Operační systémy iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15 jsou tady s námi již po dobu několika dlouhých měsíců. Konkrétně jsme se jejich představení dočkali na letošní vývojářské konferenci WWDC, na které jablečná společnost představuje nové majoritní verze svých operačních systémů každý rok. V současné době jsou veškeré zmíněné systémy k dispozici pouze coby beta verze, již za pár týdnů však Apple vypustí veřejné verze určené pro všechny obyčejné uživatele. První beta verze byla vypuštěna ihned po skončení úvodní prezentace na WWDC21 a od té doby vás na našem magazínu zásobujeme návody, ve kterých se věnujeme všem novinkám. V rámci tohoto článku se podíváme na novinku z iOS 15.

iOS 15: Jak v Safari (de)aktivovat zobrazování řádku s panely v režimu na šířku

Jak už to bývá každoročně ve zvyku, tak největších změn a novinek se dočkal nový iOS 15. Jeho součástí jsou novinky, po kterých uživatelé volali již dlouhou dobu, najdou se ale samozřejmě i kontroverzní funkce – to by nebyl Apple. Jednou z těchto kontroverzních funkcí je například změna zobrazování adresního řádku v Safari. Zatímco v iOS 14 a starších se adresní řádek zobrazuje nahoře, tak v iOS 15 kalifornský gigant provedl změnu a umístil jej do spodní části obrazovky, a to především za záminkou jednoduššího ovládání pomocí jedno ruky. Ukázalo se však, že tento krok nebyl úplně správný a Apple si vysloužil vlnu kritiky. Nakonec dala jablečná společnost všem uživatelům na výběr a mohou si tak zvolit, zdali využijí nové zobrazení, anebo to původní. Kromě toho si nově můžete také nastavit, zdali se v režimu na šířku (ne)bude zobrazovat řádek s panely. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu s iOS 15 přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde lokalizujte a rozklikněte řádek Safari.

kde lokalizujte a rozklikněte řádek Následně se přesuňte opět níže, a to až ke kategorii s názvem Panely.

a to až ke kategorii s názvem Zde už jen stačí, abyste pomocí přepínače (de)aktivovali Řádek panelů na šířku.

Pomocí výše uvedeného způsobu je možné na iPhonu s iOS 15 provést (de)aktivaci zobrazování řádku panelů v režimu na šířku. Jestliže si na vašem iPhonu webové stránky v Safari prohlížíte na šířku, tak byste mohli chtít zobrazování řádku panelů deaktivovat, jelikož na zařízeních s menším displejem zabírá hodně místa. Naopak, například na jablečných telefonech ve verzích Pro Max, můžete zobrazování řádku s panely aktivovat, jelikož je na displeji místa více než dost.