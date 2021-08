Konečně známe datum vydání očekávané mobilní strategie ze světa Pána Prstenů

Válka o Prsten začne na zařízeních s iOS zuřit už 23. září. To oznámili vývojáři z NetEase Games a Warner Bros. Studios. Jejich oficiálně licencovaná strategie The Lord of the Rings: Rise to War se tak konečně dočkala po dlouhém testovacím období oficiálního data vydání. Ve hře prožijete události dobře známé z knižní a filmové trilogie. Všechny populární postavy navíc potkáte v podobách, ve kterých je znáte z oceňovaných snímků Petera Jacksona. Protože už je Rise to War dlouhou dobu v různých testovacích fázích, o hře toho víme víc než dost. Sami se můžete podívat na obsáhlé video z hraní příběhové kampaně.

Ve hře si vyberete jednu z válčících frakcí. Na výběr dostanete nejen mezi lidskými královstvími Rohanu a Gondoru a temnými silami Mordoru, ale i trpasličím Ereborem nebo elfským Lothlórien. Svou říši pak budete vést jak na obrovských bojištích, tak mimo ně pomocí budování legendárních monumentů a postupného rozšiřování své moci. Na pomoc si každá z frakcí může povolat speciální velitele, jejichž funkci zastávají právě hlavní postavy trilogie. Vaše armády tak může vést třeba Gandalf, Aragorn nebo i Smíšek s Pipinem. Každý z nich se dá postupem času vylepšovat pomocí utrácení speciálních bodů a následným získáváním lepších vlastností a schopností. Ke hře The Lord of the Rings: Rise to War se můžete na App Storu předregistrovat již nyní.