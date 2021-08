Aktuálně nejnovější operační systémy v podobě iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15 jsou tady s námi již několik dlouhých měsíců, prozatím tedy pouze v rámci beta verzí. Jejich představení jsme se dočkali letos, a to na vývojářské konferenci WWDC, na které Apple nové majoritní verze svých systémů představuje pravidelně. Ihned po skončení úvodní prezentace jablečná společnost vydala první vývojářské beta verze zmíněných systémů, později i beta verze veřejné. Na našem magazínu se pravidelně věnujeme všem novinkám, kterých jsme se s příchodem nových systémů dočkali. V tomto článku se společně podíváme na další možnost z iOS 15.

iOS 15: Jak nastavit adresu, na kterou se budou přeposílat e-maily z funkce Skrýt můj e-mail

Jak už to tak bývá ve zvyku, tak ze všech představených operačních systémů si nejvíce nových funkcí vysloužil iOS 15. Mezi jednu ze skvělých funkcí, která se stará o posílení bezpečnosti a soukromí při procházení internetu, patří také Skrýt můj e-mail. Pokud si tuto funkci aktivujete a nastavíte, tak dojde k vytvoření speciální e-mailové schránky. Na tuto schránku jsou pak odesílány e-maily, které schránka automaticky přeposílá na váš oficiální e-mail. Díky tomu nikdo nezjistí, jaký název má váš osobní e-mail, což je z hlediska bezpečnosti zásadní. Nastavit si můžete také to, na kterou z vašich e-mailových adres se budou zprávy přeposílat, a to následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu s iOS 15 přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak v horní části klepněte na záložku s vaším profilem.

Následně se přesuňte do sekce s názvem iCloud.

Zde poté lokalizujte a rozklikněte řádek, který nese název Skrýt můj e-mail.

Po načtení se ocitnete na další obrazovce, kde lze funkci nastavit.

Následně ve spodní části obrazovky otevřete sekci Přeposílat na.

Poté si vyberte a klepněte na jeden z vašich e-mailů , na který se mají zprávy přeposílat.

, na který se mají zprávy přeposílat. Nakonec stačí, abyste v pravém horním rohu obrazovky klepnuli na Hotovo.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy v rámci funkce Skrýt můj e-mail z iOS 15 nastavit, na kterou z vašich e-mailových adres se mají přeposílat zprávy z „ochranných“ schránek. Nutno zmínit, že funkce Skrýt můj e-mail, stejně jako Private Relay, jsou k dispozici pouze v případě, že si předplácíte iCloud, čímž získáte iCloud+. Jestliže tedy využíváte bezplatný tarif iCloudu, tak ani jedna ze zmíněných funkcí pro vás nebude k dispozici.