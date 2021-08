Alza.cz začíná doručovat do zaparkovaných automobilů

Tisková zpráva: Alza.cz začíná jako první e-shop v Česku ve spolupráci se ŠKODA AUTO doručovat objednávky do kufrů vozidel. Díky využití aplikace MyŠKODA s funkcí Přístup do vozu si mohou zákazníci nechat své nákupy doručit přímo do zaparkovaného vozidla. Pilotní projekt tak nabízí další alternativu bezpečného a bezkontaktního doručení zásilek, při kterém zákazníci nemusejí čekat na kurýra doma.

Alza.cz spouští ve spolupráci se ŠKODA AUTO službu doručení objednávky do automobilu, a to jako první e-shop v České republice. Po důkladném testování ŠKODA AUTO společně s partnery Alza.cz, Zásilkovna a DoDo tuto možnost doručení nyní zpřístupnila v testovacím režimu zákazníkům. Služba umožní kurýrům Alza Expresu doručit objednané zboží v předem určený čas na zadané adrese přímo do zaparkovaného vozidla.

„Spokojenost našich zákazníků je pro nás nejvyšší prioritou. Proto jsem rád, že jsme jim jako přední inovátor na poli evropské e-commerce tuto bezpečnou bezkontaktní službu dokázali nabídnout mezi prvními partnery v Česku. Na realizaci projektu se naše týmy IT a logistiky podílely od jeho prvotní koncepce. Díky tomu je služba plně integrovaná do našeho ekosystému a pro zákazníky vlastnící technicky způsobilý automobil stejně přístupná jako běžné doručení do AlzaBoxu,“ uvedl Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz.

Martin Jahn, člen představenstva pro prodej a marketing, popsal výhody nového postupu: „Díky řešení Přístup do vozu zajistí vůz ŠKODA svému majiteli kvalitní službu i ve chvíli, kdy je pouze zaparkovaný a za normálních okolností by svému majiteli neposkytl žádnou přidanou užitkovou hodnotu. Touto službou rozšiřujeme naši řadu řešení v oblasti mobility a zákazníkům nabízíme časovou úsporu, pohodlí a v mnoha ohledech jim usnadníme každodenní život. Umožníme jim například využít dodání zásilek ve chvíli, kdy pracují, čímž odpadá čas, který by jinak strávili čekáním na kurýra. Přístup k požadovaným údajům o vozidle má pouze kurýr zvolené doručovací služby a dodání zásilky navíc probíhá bezkontaktně, což je v dnešních dnech bezpochyby nespornou výhodou.”

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Službu Doručení do mého automobilu mohou využívat registrovaní zákazníci Alza.cz, kteří vlastní automobil značky ŠKODA vyrobený v roce 2019 nebo později, s výjimkou vozů ENYAQ iV, KAMIQ a SCALA, u nichž bude služba zpřístupněna později. Je potřeba mít v aplikaci MyŠKODA aktivovaný balíček Care Connect a funkci Vzdáleného Odemknutí/ Zamknutí.

Po propojení se zákaznickým účtem na Alza.cz stačí při objednávání přes web i mobilní aplikaci v košíku zaškrtnout možnost „doručit do mého automobilu“ a zvolit den, čas a přibližnou adresu, kde bude vozidlo parkovat. Konkrétní kurýr AlzaExpresu pak může v daný čas jedinkrát odemknout příslušné vozidlo pro doručení zásilky.

Doručení do vozu je možné v lokalitách obsluhovaných vlastní dopravou e-shopu dopravou AlzaExpres (v Praze a přilehlém okolí). Vozidlo musí být zaparkované na veřejně dostupném místě a nesmí být skryté před mobilním signálem (například v podzemní garáži), aby jej bylo možné odemknout. Alza takto neumožňuje doručit pouze nadměrné zboží. Zákazník by však vždy měl zvážit, jak zaplněný je kufr jeho vozidla a zda se do něj objednávka vejde.

Cena za jedno doručení je 149 korun. V testovacím režimu mohou zákazníci po omezenou dobu první doručení vyzkoušet zdarma.