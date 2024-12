Alza garantuje doručení dárků do Vánoc. Pro vyzvedávání i nákup bude mít otevřené pobočky i na Štědrý den dopoledne

Tisková zpráva: Alza se jako každý rok před Vánoci zaměřuje na rychlost doručení a pohodlí zákazníků. Více než kdy jindy právě v předvánočním období zákazníci využijí službu Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš a členský program AlzaPlus+. Doručovat dárky bude jednička české e-commerce i na Štědrý den. Společnost navíc svým zákazníkům nabízí bezplatnou výměnu nevhodných dárků, a to i přes AlzaBoxy.

Pro zajištění klidného a bezproblémového vánočního období mohou zákazníci zboží, které má Alza skladem, objednávat s doručením do Vánoc až do 22. prosince, a to včetně. Termín dodání bude případně prodloužen v závislosti na vývoji situace. „Tento termín platí pro možnosti doručení do AlzaBoxů a naší pobočkové sítě. Díky naší vlastní infrastruktuře doručování nemusíme spoléhat na třetí strany, což nám umožňuje efektivně plánovat a zajistit spolehlivé dodání i v této výjimečné době,“ upozorňuje PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská.

Na Alze zákazníci vyřeší vánoční dárky bez stresu a tlačenic v nákupních centrech. Nyní je po celém Česku k dispozici pro vyzvedávání objednávek více než 2 200 AlzaBoxů, které jsou otevřené 24 hodin, 7 dní v týdnu. Alza ovšem nabízí i přímý prodej na pobočkách, kam mohou opozdilci pro vánoční dárky přijít i 24. 12. dopoledne, pobočková síť Alzy totiž bude otevřena do 12 hodin. „Jistotou na opravdu poslední chvíli, jsou elektronické dárkové poukazy, které si zákazník může koupit kdykoliv, třeba i odpoledne na Štědrý den z pohodlí domova,” říká Čeřovská.

Pro zákazníky je při nákupu dárků rozhodující dobrá cena produktu

Společnost se ve svém vlastní dotazníkovém průzkumu ptala zákazníků, co je pro ně rozhodující faktor při nákupu vánočních dárků, většina dotázaných (53 %) volila jako odpověď dobrou cenu produktu. „Stejně jako každý rok nabízíme atraktivní ceny na naše produkty nejen během Black Friday, ale i dalších kampaní s cenovými pobídkami jako jsou například Alza dny,“ říká marketingová ředitelka Alzy Petra Sadílková a dodává, že zákazníci na Alze můžou ušetřit i za doručení díky členskému programu AlzaPlus+, se kterým za pouhých 25 korun měsíčně při roční platbě získávají doručení zdarma do AlzaBoxů, na pobočky a odběrná místa, a to na jakékoliv zboží od jedné koruny klidně několikrát denně. Vánoční nákupy tak zvládnou rychle, jednoduše a z pohodlí domova. „Ostatně vánoční dárky se jen málokomu podaří nakoupit najednou, a tak se doprava zdarma na každou objednávku na Alze může v sezóně hodit. Kromě doručení zdarma má člen AlzaPlus+ navíc přístup k exkluzivním slevám v mobilní aplikaci. Díky tomu šetří nejen za doručení, ale i přímo na konkrétním zboží,“ vysvětluje Petra Sadílková.

Zákaznici nejčastěji objednávají elektroniku, vysoko jsou také hračky

Z dotazníkového průzkumu společnosti vyplynulo, že zákazníci plánují jako vánoční dárek pořídit především elektroniku, kosmetiku, hračky nebo knihy. „Hračky se začínají hojně nakupovat ze začátku sezóny, vidíme u nich nárůst už během října. Pokud jde o nějakou další typicky vánoční kategorii, tak vedle mobilů a malých spotřebičů se velmi dobře daří herním konzolím a videohrám, takže očekáváme zájem o tyto produkty i ve vánočním období. Velkým hitem budou letos také sběratelské stavebnice LEGO. Zákazníkům se tak budeme snažit nabídnout to, co si přejí,“ říká Eliška Čeřovská a doplňuje: „Z průzkumu dále vyplynulo, že za vánoční dárky plánuje nejvíce zákazníků, 36 % z nich, utratit více než 10 000 korun, loni to bylo nejčastěji v rozmezí mezi 5 000 a 10 000 korunami.“

Netrefíš? Vyměníš

Trefit se do vkusu blízkých bývá občas oříšek, s tím si ale zákazníci Alzy nemusí příliš lámat hlavu. Pokud se jim podaří někoho obdarovat nevhodným dárkem, lze zboží do 31. 1. 2025 snadno vyměnit za voucher, se kterým pak na Alza.cz pořídí něco jiného. Tato nabídka platí na produkty, které jsou označené službou Výměna nevhodného dárku. Služba se zákazníkům do košíku vloží automaticky a zboží lze vrátit na jakékoliv pobočce Alzy nebo přes AlzaBoxy.

