Test rychlosti: Jak si vede iOS 15 Beta 6 oproti iOS 14.7.1

Testování i nadále pokračuje. Apple v minulém týdnu vydal již šestou betu očekávaného operačního systému iOS 15. Jelikož je září za dveřmi a mnoha bet se do vydání ostré verze pravděpodobně nedočkáme, už nyní může mít smysl dělat všemožné srovnávací testy. Dnes se mrkneme na test rychlosti mezi onou šestou betou a aktuálním systémem iOS 14.7.1. Test jako obvykle provedl kanál iAppleBytes, a to na iPhonech SE 1.generace, 6s, 7, 8, XR a 11. Celý test vám jako obvykle přikládáme pod tento odstavec.

Začneme u iPhonu SE 1.generace, u nějž můžeme domovskou obrazovku vidět dříve na zařízení s iOS 14.7.1. Dále se zaměříme na aplikace třetích stran. Na aktuální verzi iOS sledujeme lepší práci Facebooku, Twitteru a Instagramu. Na iOS 15 naopak u Apollonu for Reddit, VK a Snapchatu. IPhone 6s opět naskočí dříve na zařízení s aktuální verzí iOS. Zde taky sledujeme svižnější otevření Twitteru, VK, Snapchatu a Instagramu. Na šesté betě se daří lépe pouze Apollonu for Reddit. Na řadu přichází iPhone 7, kde je výsledek rychlosti zapnutí vyrovnaný. Podobně tomu tak je i u většiny aplikací. Občas na drobné odchylky narazíte, nejedná se ale o nic zásadního.

U iPhonu 8 sledujeme opět dřívější naskočení u iOS 14.7.1, rozdíl je ovšem zanedbatelný. Na tomto systému si můžeme všimnout též, rychlejšího Twitteru, Apollonu for Reddit a Instagramu. Na iOS 15 se naopak daří Snapchatu. Na řadu přichází iPhone XR, jenž se zapne dříve na iOS 15, byť rozdíl je minimální. Na iOS 14.7.1 pozorujeme lepší práci YouTube a Twitteru. Na betě naopak Apollonu for Reddit a Snapchatu. Zbytek aplikací pracuje stejně. IPhone 11 kopíruje drtivou většinu modelů a zapne se dříve na iOS 14.7.1. Zde se pak také otevírá lépe Twitter. Zbytek aplikací pracuje stejně nebo lépe na šesté betě. Pustili jste se do testování iOS 15?