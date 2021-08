Titan, netitan. Apple musí do roku 2029 vyměnit všechny Apple Card za novější

Když Apple před pár lety světu představil svou vlastní “kreditku”, nejednoho uživatele potěšil nejen jejími benefity, ale také materiálem, ze které jí vyrobil. Sáhl totiž po titanu, který je lehký, ale zároveň velmi odolný, díky čemuž vytvořil de facto kartu s využitelností desetiletí. Svým způsobem tak vykročil do boje se znečišťováním Země, jelikož nespoléhá na hojně využívané plasty. Do jeho plánu dlouholeté karty mu však nyní hodil vidle Mastercard coby vydavatel Apple Card.

Mastercard oznámil, že do roku 2029 přijdou všechny jím vydané karty vyjma těch přednabitých o jeden z jejich nejklasičtějších prvků ve formě magnetického proužku na zadní straně. Ten je na kartách využíván už od začátku šedesátých let minulého století a to konkrétně pro zakódování informací o kartě na magnetickou pásku, která je poté laminována na zadní stranu karty. Právě tato technologie umožnila ve výsledku vznik elektronických platebních terminálů a celkově pak nynějšího karetního systému. Doba však pokročila a karty se nyní spoléhají daleko více na čipy, které jim umožňují veškerou potřebnou komunikaci s terminály. Magnetický proužek proto již není potřeba, na což se nyní Mastercard rozhodl zareagovat plány na jeho odstranění.

Počínaje rokem 2024 začne z kreditních a debetních karet vydaných Mastercard po celém světě mizet magnetický proužek s tím, že úplné ukončení vydávání “magnetických” karet je v plánu nejpozději do roku 2029. Ptáte-li se, proč tomu tak je, je to z důvodu poskytnutí času maloobchodům pro případné přizpůsobení svých terminálů na novější řešení.

Hlavní problém fyzické Apple Card je v tom, že nefunguje bezkontaktně a to jak kvůli použitému materiálu, tak i určité nelogičnosti. Její kopii má totiž každý jablíčkář ve svém iPhonu , kterým platí bezkontaktně. Magnetický proužek je tedy u ní klíčový a svým způsobem i jediný logický prvek. Pokud však chce Apple s Mastercard spolupracovat i nadále, bude muset na její pravidla hry přistoupit, což pro něj bude znamenat jediné – vytvořit Apple Card s podporou bezkontaktních plateb. V úvahu sice samozřejmě připadá i možnost úplného vyrušení fyzických Apple Card, ale to se úplně pravděpodobné zatím nezdá. Přeci jen, karta se vám na rozdíl od iPhonu či Apple Watch nevybije. Ať tak či tak, na řešení celé zápletky má Apple ještě pěkných pár let.