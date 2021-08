Český iStores spustil Back to School. MacBook Air s M1 si od něj odnesete už za 24 990 Kč

Komerční sdělení: Ačkoliv je tomu skoro až k nevíře, při pohledu do kalendáře musí být zřejmě všem jasné, že návrat do školních lavic se nezadržitelně blíží. Díky slevové akci Back to School u českého iStores si jej však můžete velmi slušně zpříjemnit – tedy v případě, že jste student či člověk pracující ve školství a jste tedy schopni se prokázat ISIC/ITIC kartičkami, potvrzením o studiu či jiným dokumentem ze školství.

Pro studenty, učitele a jiné pracovníky ve školství si český iStores přichystal například slevu na skvělý MacBook Air M1, který lze nyní sehnat jen za 24 990 Kč. Jste-li pak zastánci MacBooků Pro, model s M1 lze sehnat už od 32 990 Kč, což je taktéž vynikající cena. Ostatní Macy vám pak iStores prodá se slevou 10 %, což u Macu mini znamená start ceny na 19 791 Kč či u iMacu M1 na 34 191 Kč. Smutnit nemusí ani příznivci iPadů – i na ty si totiž prodejce nachystal slevy a to ve výši 6 až 10 %. Na iPad Air je sleva 10%, díky čemuž jej lze sehnat už od 15 291 Kč, na zbylé iPady je to pak 6 %. To ale není ani zdaleka vše, ceny padly totiž i u vybraných modelů Apple Watch a to o příjemných 500 Kč, u periferií, brašen na notebooky a mnoha dalších věcí. Před nástupem do školy tedy určitě iStores.cz navštivte a vybavte se – nastupovat se vám totiž bude hnedle příjemněji.

