Příchod nové generace levného iPadu letos na podzim potvrzen dalším zdrojem

iPady se těší ve světě v posledních měsících i “díky” pandemii koronaviru extrémní oblibě, která navíc neustále narůstá. Nelze se proto divit tomu, že se na této vlně zájmu chce co nejvíce svézt i samotný Apple, který ukázal několik nových generací svých iPadů v loňském roce a ani letos nehodlá brzdit. Po premiéře iPadů Pro s čipy M1 totiž chystá na podzim odhalení nového iPadu mini a takřka 100 % i nové generace základního modelu. Právě jeho odhalení potvrdil před pár hodinami i reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje patří mezi ty nejpřesnější vůbec.

Gurman de facto jen zopakoval to, co jsme o iPadu 9. generace slyšeli v předešlých týdnech. Očekávat se tedy dá v průběhu letošního podzimu, stejně jako tomu bylo u jeho předchůdce v loňském roce, a to s vylepšeným hardwarem ve formě výkonnějšího čipsetu a vyšší RAM pamětí. Po letech se navíc u něj očekává i mírná designová změna, jelikož má přijmout tělo iPadu Air 3. generace, který má oproti základním iPadům užší rámečky kolem displeje a je celkově hubenější. Klasické Touch ID, Lightning konektor či horní a dolní široký rámeček u displeje nicméně základnímu tabletu od Applu zůstanou – byť možná jen do příštího roku. Podle dostupných informací se totiž chystá v dohledné době na jeho redesign po vzoru iPadů Pro či Air, byť ještě není úplně rozhodnut, zda k tomu dojde již tak brzy.