Nový standard pro chytré domácnosti z dílny Applu, Googlu, Samsungu a Amazonu se odkládá

Technologický svět hlásí další zpoždění. V roce 2019 Apple oznámil, že se společnostmi Samsung, Amazon, Google a Zigbee Alliance uzavřel partnerství za účelem vytvoření otevřenějšího a bezpečnějšího standardu pro chytré domácí příslušenství. Celý projekt byl nazván jako „Connected Home over IP“. Následně se ale přejmenoval pouze na „Matter“. Tak či onak, spuštění bylo odloženo až na rok 2022.

Očekávalo se, že první příslušenství dorazí již koncem tohoto roku s tím, že iOS 15 u Applu položí pro tento projekt základy. „Přestože samotné Matter již obsahuje hotové dílčí části, naše skupina stále musí dokončit vývoj Software Development Kit a certifikační program, pomocí kterého budou vývojáři moct získat stávající i nový hardware oficiálně označený jako „Matter“. Zatímco původním cílem bylo mít velkou část naší práce hotovou letos, a to i s prvním hardwarem s certifikací Matter do konce roku 2021, nový časový rozvrh to posouvá někdy k první polovině roku 2022,“ řekl generální ředitel Connectivity Standards Alliance (CSA) Tobin Richardson. Abychom odhalili důvod zpoždění, nemusíme nad tím dlouho bádat. Na vině je samozřejmě pandemie a skutečnost, že k Matter přistoupilo dalších 29 společností. Richardson jedním dechem dodává, že zpoždění je zklamáním. Vzhledem k okolnostem se ale prý nejedná o nic neočekávaného. Čekání se dle jeho názoru vyplatí a lidem při budování již brzy odpadne řešení problému, zda jejich žárovka bude fungovat se Siri, Alexou či Assistantem od Googlu.