Majitelé Apple Watch si již za 10 dní užijí další fitness výzvu

S exkluzivními fitness výzvami pro Apple Watch odměňovanými odznáčky a samolepkami pro iMessage a FaceTime se letos roztrhl pytel. Ačkoliv jsme totiž teprve ve druhé třetině roku 2021, již jich máme za sebou celou řadu a další se na nás chystá už za 10 dní O co půjde?

Další fitness výzva letošního roku je naplánovaná konkrétně 28. srpen a to jakožto oslava národních parků po celém světě K jejímu splnění pak bude stačit ujít, uběhnout či ujet na invalidním vozíku alespoň 1,6 km a tuto činnost si změřit přes Apple Watch. Odměnou za její splnění pak bude čtveřice samolepek do iMessage a FaceTime spolu s exkluzivním odznáčkem do aplikace Fitness.

Jelikož se jedná o výzvu exkluzivní, asi vás nepřekvapí, že jejím nesplněním 28. srpna se nadobro připravíte o možnost získání “parkového” odznáčku pro rok 2021. Pokud se tedy mezi vášnivé sběratele odznáčků řadíte i vy, rozhodně si nezapomeňte dát v tento den alespoň trochu do těla. Pozitivní je, že ačkoliv vychází Mezinárodní den žen na pondělí, díky skutečně jednoduchému fitness úkolu nebude získání odznáčku složité.