Facebook zvýšil výrazně zabezpečení svých audio i video hovorů

Pokud jde o spojení „Facebook a bezpečnost“, nese si největší sociální síť z minulosti na bedrech několik škraloupů. Ten nejznámější se datuje několik let zpět, kdy byly desítky miliony účtů zneužity k americkým prezidentským volbám. Facebooku to hodně uškodilo a několikrát se nechal slyšet, že na bezpečnosti zapracuje. Vyšší bezpečí uživatelé sociálních sítí Facebook a Instagram nově pocítí i během hovorů, neboť Facebook oznámil, že přináší šifrování typu end-to-end pro audio/video hovory Messenger a časem také pravděpodobně pro Instagram DM. Spolu se šifrováním společnost zavádí také nové ovládací prvky pro své mizející zprávy.

Facebook přidal do Messengeru šifrování typu end-to-end pro textové zprávy již v roce 2016. Chatování ve službě Facebook Messenger není avšak ve výchozím nastavení šifrováno, ale uživatelé mohou v aplikaci zahájit takzvanou „tajnou konverzaci“. Společnost dnes oznámila hovory a videohovory rovněž v režimu „tajné konverzace“. Pokud vám tedy záleží na šifrování end-to-end, můžete si jej užít i u audio/video hovorů za situace, kdy se s druhou stranou nacházíte v režimu „tajné konverzace“. Facebook dodal, že zájem uživatelů o hovory a videohovory každým dnem roste, jelikož se denně uskuteční více než 150 milionů hovorů. „Obsah vašich zpráv a hovorů v šifrované konverzaci typu end-to-end je chráněn od okamžiku, kdy opustí vaše zařízení, až do okamžiku, kdy dojde zařízení příjemce. To znamená, že nikdo jiný, a to včetně Facebooku, nemůže vidět ani si poslechnout, co bylo odesláno nebo řečeno.“ Podle společnosti by měla tato funkce být dostupná v několika příštích týdnech. Testování obdobné technologie započne i u Instagramu. Společnost také mírně změnila režim mizejících zpráv. V konverzaci může vaše zpráva či fotografie zůstat od 5 sekund až do 24 hodin. Vítáte tento krok Facebooku?