Již dlouhé roky vypadá iPhone takřka stejně. Letošek nemá být výjimkou a iPhony 13 by měly téměř jako z oka vypadnout loňským modelům. Uživatelé tak sami poměrně často přemýšlí, jak by iPhone mohl v budoucích letech vypadat. Podíváte-li se na koncept pod odstavcem, přední strana je téměř nezměněna. Divy se dějí na straně zadní, kde si autor konceptu pohrává s myšlenkou, že by mohla být celá sada fotoaparátů. Ovšem neviditelných. Jak se vám výtvor líbí?

