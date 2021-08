Macy trpí chybou, která u nich znemožňuje používání skeneru

Softwarových chyb, které sužují Apple produkty, je v posledních měsících relativně dost a jak se zdá, zbavit se mu jich stále nedaří. Před pár hodinami totiž přiznal další softwarový problém točící se tentokrát kolem skenerů připojenách k Macům. Ty totiž nemusí fungovat kvůli chybě v oprávnění uživatelů.

Chybou trpí macOS Big Sur macOS Big Sur 1 macOS Big Sur 2 macOS Big Sur 3 macOS Big Sur 4 +7 Fotek macOS Big Sur 5 macOS Big Sur 7 macOS Big Sur 8 macOS Big Sur 9 macOS Big Sur 10 macOS Big Sur 11 Vstoupit do galerie

Na potíže se skenery si začali jablíčkáři s Macy stěžovat relativně nedávno a to jak na diskuzních fórech typu Reddit či na sociálních sítích, tak i na oficiálních fórech Applu, který si díky tomu potíží všiml. Záhy je prověřil a zjistil, že několik verzí systému macOS Big Sur je skutečně chybou postižena. Ta se projevuje konkrétně tak, že při snaze zahájit skenování s připojeným skenerem (a to i s nainstalovanými ovladači a dalším softwarem) vyskakují na uživatele hlášky informující o tom, že tento úkon smí provést pouze administrátor. Ve finále jej však nakonec nemůže provést ani on, protože Mac nedokáže rozpoznat, že je administrátor přihlášený a právě on chce úkon udělat.

Jelikož je chyba poměrně nepříjemná a ovlivňuje dle všeho i relativně dost uživatelů, nechal se Apple slyšet, že na její opravě již pracuje a vydá ji coby součást budoucí aktualizace. Spolehlivá oprava do té doby bohužel tak úplně neexistuje, jelikož vše, co Apple jakožto opravu nabízí bohužel nemusí fungovat vůbec nebo se stejně při snaze skenovat do jiného programu vyruší. Snad se tedy dočkáme updatu co nevidět.