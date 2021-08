Recenze Niceboy HIVE Beans: Povedené pecky za pár korun

Společnost Niceboy má na našem trhu opravdu široké zastoupení. S logem této společnosti naleznete například bezdrátové reproduktory, sluchátka, chytré náramky či třeba akční kamery. Produktů má opravdu dost a za rozumný peníz si zde vybere zkrátka každý. Záleží jen na vašich preferencích. Nedávno Niceboy ukázala další bezdrátová sluchátka s názvem HIVE Beans. Ty lákají především nízkou cenou. Je známo, že produkty od této společnosti se pyšní výtečným poměrem cena/výkon. Povedlo se to ale i nyní?

Obsah balení

Nejprve ale jako obvykle k obsahu balení. Sluchátka dorazí v sympatické žlutobílé krabičce na magnetické zapínání. Na její přední straně můžete vidět sluchátka v celé jejich kráse. Po bocích a na zadní straně jsou k vidění drobné útržky technických specifikacích, na které se podíváme později. Po otevření krabičky zpozorujete sluchátka a krabičku ve velmi líbivém molitanu. Pod ním se pak nachází menší krabička s manuálem a USB-C kabelem.

Technické specifikace

Nyní tedy krátce k parametrům sluchátek. Niceboy HIVE Beans disponují Bluetooth 5.0, které dle výrobce zaručuje dosah až 10 metrů. Na každý pád počítejte se skutečností, že dosah bude na volném prostranství daleko větší. Profily Bluetooth jsou HSP, HFP, A2DP a AVVRCP. Podporované kodeky jsou SBC a AAC. Sluchátka se budou zamlouvat sportovcům, a to díky odolnosti vůči vodě IPX4. Zařízení má 10mm reproduktor a frekvenční rozsah 20Hz až 20kHz. Na jedno nabití vydrží tento kousek hrát až 4 hodiny. Celková doba přehrávání (i s krabičkou) je potom slušných 20 hodin. Kapacita baterie sluchátka je 30 mAh. Krabička má kapacitu 300 mAh.

Zpracování

Hned úvodem je třeba říct, že sluchátka vás svým designem nikterak neohromí. Nedá se říct, že by byla nepovedená, to ani náhodou. Ovšem dnes přijít s nějakým nevšedním designem je kumšt. Niceboy HIVE Beans dorazí s černou krabičkou v matném provedení, která vám na první pohled připomene Apple AirPods. Na její přední straně vidíme LED diodu, která indikuje stav nabití a logo společnosti Niceboy. Nabíjecí USB-C konektor je k nalezení vespod. Samotná sluchátka jsou na pohled i dotek příjemné malé pecky, které si můžete prohlédnout na boku odstavce v galerii. Na tyčince mají LED diodu a multifunkční tlačítko, jenž slouží k přehrání/pauze, přijetí/odmítnutí/ukončení hovoru, zvýšení/snížení hlasitosti, přeskakování skladeb či třeba k přivolání hlasového asistenta. K dispozici je v tomto případě Siri a Google Assistant.

Párování

Před samotným spárováním je třeba strhnout pásku z nabíjecích pinů a dát sluchátka na nějakou dobu nabíjet do krabičky. Poté je postačí vyjmout z boxu. Sama se spárují. Jakmile začne LED dioda na nich střídavě blikat bílou a oranžovou barvou, jsou připravena. Poté zamiřte do Bluetooth menu a nalezněte Niceboy Hive Beans. Spárování je stvrzeno akustickou výzvou.

Vlastní používání

U sluchátek vás bude pochopitelně zajímat, jak vlastně hrají. Předně je nutné říct, že Niceboy HIVE Beans udělají radost především vyznavačům hlasité hudby. Ano, sluchátka jsou opravdu hlasitá a těžko budete poslouchat hudbu na maximální hlasitost. Osobně jsem volil hlasitost nastavenou tak na 80 %. Při této hlasitost sluchátka hrají více než obstojně. Nebudete mít problémy s žádným chraptěním. Tu a tam zaznamenáte i slušné basy. Na každý pád Niceboy HIVE Beans a mohu doporučit jen těm, kteří nemají problém s peckovými sluchátky. Bohužel se řadím mezi ty, kterým tento typ sluchátek v uších zkrátka a dobře nesedí. Často jsem byl tak nucen sluchátka v uších poupravovat. Na sport jsem je ani nezkoušel, protože by to nemělo smysl. Ovšem máte-li kliku a pecky vám vyhovují, nejde nepochválit certifikaci IPX4. Pot tedy nebude problém. Další nevýhodou jistě je skutečnost, že jakmile budete na nějakém tišším místě, všichni okolo uslyší, co právě posloucháte. Pochvalu ale rozhodně zaslouží mikrofon. Telefonování se sluchátky problém v žádném případě není a protistrana mě spolehlivě slyšela i při chůzi po rušnější ulici.

Resumé

Závěrem lze říct, že Niceboy HIVE Beans v žádném případě nezklamala. Jde o dobře hrající hlasitá sluchátka za tisícovku. Pokud vy osobně nemáte problém s peckovými sluchátky, mohu tento kus techniky jen doporučit. Cena Niceboy HIVE Beans je 999 korun.

