Větší baterie v iPhonech 13 potvrzeny dalším zdrojem

Kapacity baterií v iPhonech nebyly nikdy nikterak vysoké. To by se však mohlo letos u iPhonů 13 konečně změnit. Vyplývá to alespoň z tvrzení čím dál většího množství nejrůznějších zdrojů, dle kterých bude nasazení větších baterek možné díky změně vnitřního uspořádání komponentů v novinkách v kombinaci se zmenšením některých z nich.

Fotogalerie iPhone 13 Pro Max koncept FB iPhone 13 Pro Max koncept (13) iPhone 13 Pro Max koncept (12) iPhone 13 Pro Max koncept (11) +9 Fotek iPhone 13 Pro Max koncept (9) iPhone 13 Pro Max koncept (10) iPhone 13 Pro Max koncept (8) iPhone 13 Pro Max koncept (7) iPhone 13 Pro Max koncept (6) iPhone 13 Pro Max koncept (4) iPhone 13 Pro Max koncept (3) iPhone 13 Pro Max koncept (2) Vstoupit do galerie

Že má Apple pro letošní iPhony připravené větší baterie než tomu bylo v předešlých letech potvrdila před pár hodinami i tchajwanská analytická firma TrendForce, jejíž zdroje se v minulosti ukázaly jako jedny z nejpřesnějších vůbec. Je nicméně nutné podotknout, že větší baterie nemusí ještě nutně znamenat lepší výdrž telefonu, jelikož energii “navíc” může využít displej s vyšší obnovovací frekvencí, se kterým se letos počítá. I ten by sice měl být energeticky nenáročný, ale je otázkou, zda až tak, že by se rovnal nynějším 60Hz displejům.

Co se týče dalších detailů, které zdroje TrendForce o novinkách vypustily, počítat můžeme s vylepšeným 5nm čipsetem, který by měl být výkonnější i úspornější řádově o nižší desítky procent, ale třeba i s mmWave 5G (tedy rychlejší verzí 5G) v modelech pro více zemí. Zdroje navíc poodhalily i cenu, která však ve výsledku nikterak nepřekvapí. Počítá se totiž s tím, že si novinky zachovají cenovky modelů z loňska, což jsme v předešlých týdnech již také slyšeli.