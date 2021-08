5 aplikací pro iPhone, které vám pomohou najít práci

Práce je nedílnou součástí našich každodenních životů. Jak si ale najít tu pravou, která vás bude bavit a bude dostatečně ohodnocena? Naštěstí v dnešní době existuje spousta nástrojů, které pověstné hledání nové práce dokážou značně usnadnit. V tomto článku se proto podíváme na 5 nejlepších aplikací pro snazší hledání práce.

LinkedIn

Bezesporu nejpopulárnějším a téměř až povinným programem je LinkedIn. Jedná se o profesní sociální síť, na které se můžete spojit s ostatními uživateli po celém světě. Zároveň se jedná o místo, kde váš profil můžete chápat jakožto nástěnku s profesní dráhou. Nechybí proto záznamy o předchozích zaměstnáních, získané certifikáty, dosažené studium a další. Vaši kolegové vám navíc mohou udělit doporučení či potvrdit, zdali ovládáte některou ze zveřejněných dovedností.

Síť využívají zaměstnanci i zaměstnavatelé a jednoduše by se dalo říct, že se jedná o prostor pro hledání nových příležitostí. Tady to ale zdaleka ještě nekončí. Na bázi předplatného si můžete připlatit za LinkedIn Premium, díky čemuž si zpřístupníte řadu dalších možností, a navíc budete moci přistupovat k výukovému materiálu. Ten vás nejen že posune kupředu, ale zároveň za něj získáte platný certifikát na dané téma, který je následně vystaven na vašem profilu. Každý zaměstnavatel tedy ihned uvidí, co všechno se ve vás skrývá. V dnešní době už navíc profil na LinkedIn mnohdy nahrazuje klasický životopis. Na síti jsou také vystaveny různé pracovní příležitosti, kdy jednoduše stačí kontaktovat zadavatele.

Kickresume

Ačkoliv některé platformy mohou pomoci s hledáním práce a značně celý proces usnadnit, tak i přesto je nutné pamatovat na nesmírně důležité pravidlo. Klíčovou součástí profesního života je totiž bezesporu životopis. Ten lze vnímat jako vaši osobní vizitku, kterou potenciální zaměstnavatel uvidí jako první. Jakmile je tedy už samotný životopis „slabý“ a nezajímavý, značně si tím snížíte šance na získání vytoužené pozice, nehledě na vaše reálné schopnosti.

I v dnešní době, kdy prakticky všichni fungují v rámci internetu, potažmo sítě LinkedIn, je důležité mít vypracovaný co možná nejlepší životopis. Samozřejmě si jej můžete kdykoliv vytvořit například ve Wordu či Google Dokumentech. V takovém případě vám to ale zabere až přespříliš času. Upřímně řečeno, je zbytečné plýtvat časem na něco, čeho lze dosáhnout efektivněji a lépe použitím správných nástrojů. Doporučit můžeme rozhodně aplikaci Resume Builder by Kickresume, která je k dostání pro iOS. Tento nástroj vám dokáže vytvořit prvotřídní životopis během pár minut, kdy pouze zadáte nutné údaje, zvolíte si design a o zbytek se postará appka za vás.

Během procesu tvorby je navíc možné překlikávat na náhled samotného životopisu, díky čemuž ihned vidíte, jak co vlastně vypadá. Přizpůsobit si můžete i velikost papíru (A4, anebo Letter), zvolit formát zobrazení data a času, vybrat písmo a jeho velikost a zvolit si z několika parádních šablon. Zároveň program nabízí 20 tisíc předpřipravených frází pro více než 3 tisíce profesí. V takovém případě si tedy CV stačí prakticky jen „naklikat.“

Tyto možnosti se pak ještě rozšiřují se zakoupením verze Premium. Takto si totiž zpřístupníte více než milion dalších designových kombinací a přes 35 kompletně předpřipravených šablon. Právě co možná nejlepší, ale přesto jednoduchý design může být přitom klíčem k úspěchu. Finální životopis pak můžete jednoduše stáhnout ve formátu PDF, anebo jej rovnou sdílet skrze Mail, Messenger a další komunikační aplikace.

MeetFrank

Velice zajímavým projektem je aplikace MeetFrank, jejíž cílem je, abyste si našli co možná nejlepší práci. Program by šlo prakticky označit za osobního asistenta, který vám čas od času bude zobrazovat relevantní pracovní nabídky na základě vašeho profilu. Celé to funguje nesmírně jednoduše, a to dokonce bez zdlouhavého nastavování. Při prvním spuštění si vytvoříte vlastní profil, kdy pouze vyplníte nutné informace, mezi které se řadí například vaše jméno, bydliště, současný obor, roky praxe, v čem vynikáte a podobně.

Následně vám už MeetFrank prostřednictvím notifikací bude dávat vědět o jednotlivých příležitostech. Ty si samozřejmě můžete prohlédnout i sami na hlavní stránce a případně to u nějakého zaměstnavatele vyzkoušet. Ačkoliv se jedná o zahraniční aplikaci v angličtině, tak i přesto zde naleznete řadu zajímavých nabídek pro práci v Česku.

Upwork

Podobně jako MeetFrank funguje i platforma Upwork, která se primárně zaměřuje na takzvané freelancery. S pomocí této aplikace se jako živnostník dokážete lusknutím prstu spojit s nejrůznějšími zaměstnavateli a podílet se tak na zajímavých projektech. Zároveň to funguje i obráceně. V momentě, kdy pro váš projekt potřebujete sehnat kvalifikované a vhodné lidi, můžete si být jistí tím, že je naleznete právě tady. V takovém případě je nutné sáhnout po aplikaci Upwork for Clients.

Celé to funguje vcelku jednoduše. Nejprve je nutné si vytvořit uživatelský profil, kdy dokonce můžete použít váš LinkedIn, čímž si značně usnadníte práci a ušetříte čas. Následně už jen doplníte potřebné detaily a můžete si prohlížet nabídky, které jsou doslova na dosah ruky.

Freelance.cz

Českou alternativou platformy Upwork je portál freelance.cz. Ten sice nemá aplikaci pro iOS, ale dostanete se k němu kdykoliv prostřednictvím prohlížeče. I v případě této služby to funguje velice podobně a záleží tedy na tom, zdali jste freelancer, nebo naopak freelancera hledáte. Pro používání si samozřejmě opět potřebujete vytvořit účet, který zvládnete nastavit během pár minut. V rámci freelance.cz si můžete nastavit vyhledávacího agenta, který pro vás bude hledat nabídky práce.

Samotné nabídky se mohou lišit dle jednotlivých projektů. Může se jednat například o nárazovou příležitost, anebo nabídku k dlouhodobé spolupráci. K dispozici je i placená verze Premium. V takovém případě budete dostávat více nabídek, mít přehled prakticky o všech příležitostech a rozhodně vám tak nic neunikne.

