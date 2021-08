Recenze aplikace Kickresume: Profesionální životopis za pár minut

Každý z nás občas potřebuje vytvořit životopis pro rozproudění své kariéry. Je to dokument, který nás prodává u našeho budoucího zaměstnavatele a pomáhá nám vylepšit si vyjednávací pozici. Profesionální životopis zvyšuje šance a otevírá nové možnosti. A právě s jeho tvorbou vám pomůže aplikace Kickresume, na kterou se podíváme v následující recenzi.

První spuštění a nastavení

Při prvním spuštění vyžaduje aplikace založení nového účtu. Můžete to udělat hned několika způsoby – pomocí Google účtu, Facebook, Linkedin, přímo Apple ID, nebo jednoduše e-mailem.

Velkou výhodu aplikace je její angličtina. Když potřebujete vytvořit váš životopis v anglickém jazyce, aplikace vás povede jednotlivými kroky tak, aby konečný výsledek byl co nejlepší a to jak obsahově, tak i graficky.

Po prvním spuštění nás aplikace přivítá slovy: ,,Vítejte na palubě!” a dává možnost pro bezplatné vyzkoušení 7 denní trial verze, nebo vytvoření nového životopisu. V pravém horním rohu naleznete ikonku (může být i vaše fotografie), která aktivuje menu nastavení. První možnost ,,Osobní informace” slouží pro vyplnění vašich důležitých osobních údajů, které se objeví i ve vašem nové životopise. Můžete si nastavit jméno, příjmení, fotografii, tituly, datum narození, kontaktní údaje vč. adresy a vaší internetové stránky.

Další důležitá a zajímavá možnost v menu nastavení je ,,Personalizace obsahu”, kde se aplikace ptá na důležité informace o vaší představě nového zaměstnání. Například se ptá, jak daleko od domova chcete pracovat (ve městě, kde žiji, do 100 mil, v rámci státu, nebo celosvětově), jaká je vaše kariérní úroveň (začátečník, zkušený, manažer, akademik), váš obor, představu o ročním platu a pak vám nabídne asistenta vyhledávání zaměstnání).

Můj první životopis

Vracím se na hlavní stránku a volím možnost ,,Vytvořit nový životopis”. Aplikace mi ukáže mé osobní informace ke kontrole. Tyto data se automaticky načetly z nastavení, které jsem zadal na začátku. Je tu však jedno políčko navíc – ,,Profil”, kde uvedu název pozice o kterou mám zájem. Po výběru z předem definovaných pracovních pozic se aplikace zeptá na podrobnosti mých zkušeností. Ze zvědavosti jsem zadal ,,Account manager” a aplikace mi dala na výběr k zaškrtnutí několik vět, které se objeví v mém profilu. Např. ,,Uchovávám informace o nezaplacených účtech.”, nebo ,,Odpovídám na otázky ohledně plateb pacientů.”. Škoda jen, že tyto automatické fráze není možné doplnit o vlastní.

Poté jsem pokračoval vyplněním sekce pracovních zkušeností včetně názvu pozice, popisu a datumu, kdy jsem tuto zkušenost získal. Připomíná to vyplňování pracovních zkušeností na pracovní sociální sítí Linkedin. Má to však jeden rozdíl. Aplikace Kickresume vám dává možnost vybrat si až z 20.000 předvolených fráz, které můžete použít jediným klikem prstu.

Dále se doplňují informace o dosaženém vzdělání. Pokud chci doplnit i dosažené certifikáty a absolvované školení, můžu to udělat vložením nové sekce ,,Certifikáty”. Toto rozdělení na sekce udělá váš životopis velice přehledným a jednoduše pochopitelným. Za mě tedy rozhodně super vychytávka, která je navrch velmi užitečná. Na úplný závěr vás čeká vyplnění vašich dovedností – jazyky, kterými mluvíte, programy, které ovládáte. Potěśí i možnost zvolit si, na jakou úroveň se cítím.

Celkově ,,sekce” jsou zpracované na vysoké úrovni. Můžete si vybrat až ze 14 odlišných částí vašeho životopisu. Kromě dosaženého vzdělání a pracovních zkušeností vám aplikace nabídne i dosažené ocenění, reference, sociální média, silné stránky, vytvořené publikace, nebo dobrovolnictví.

Na dolním okraji aplikace jsou k dispozici další možnosti pro práci s aplikací či životopisem, konkrétně Vyplnit, Přizpůsobit, Sdílet, Přehled a zajímavá služba kontroly životopisu editorem (živý člověk zkontroluje můj životopis a pošle mi doporučení k zlepšení). Za jednorázovou platbu 729,-Kč získáte gramatickou opravu včetně editorských poznámek ke zlepšení do dvou dnů v angličtině a španělštině, což je dle mého taktéž super.

Jelikož jsem všechny důležité informace uvedl již v prvotním životopisu, volím u nové šabloty možnost ,,Vyplnit”, a poté ,,Přizpůsobit”. Díky 37 grafickým šablonám, která má každá víc jak 5 barevných modifikací, si můžete vybrat z víc jak 185 možností vizuálního výstupu vašeho životopisu.

Vyberete si šablonu a její barevnou variantu, pak velikost písma a jeho font, formát a číslování stránek a nakonec formáty dátumu a adresy. Pro kontrolu celkového výsledku volím možnost ,,Přehled”, kde vidím celý můj nový životopis se všemi částmi.

Nakonec si už stačí jen uložit životopis do PDF pomocí tlačítka ,,Sdílet” a můžete ho kdykoliv poslat dál, nebo vytisknout. Potěši, že v bezplatné verzí není vodoznak aplikace., díky čemuž vypadá celý dokument profesionálně a de facto i tak, že jste na něm ztrávili mnoho času. Vytvoření jednoho životopisu přitom trvá asi 10 až 15 minut a počet uložených životopisů není omezen. Výhodu je, že když potřebujete doplnit nové informace do svého životopisu, stačí jen jít do aplikace a najít sekci, kterou chcete doplnit. Vše je velice jednoduché a přehledné.

Resumé

Aplikace Kickresume je užitečná aplikace pro jednoduché vytváření profesionálních životopisů. Povede vás krok po kroku dle logického procesu, ve kterém postupne vyplnite všechny informace pro váš nový životopis.

Kickresume pomohl již více jak 1.200.000 lidem po celém světě najít si svou vysněnou práci.

Jedinečná je služba lidského editora, který vám pomůže vylepšit váš životopis. Rovněž jsem nadšen z mnoha grafických šablon, které jsou zdarma. Angličtina v aplikaci může být pro někoho nevýhodou. Jenomže když potřebujete anglickou verzi životopisu, Kickresume vám ji pomůže vytvořit jednoduše a rychle.

Resume builder je praktický nástroj a za pár minut vám pomůže vytvořit profesionální životopis. Můžete si ho stáhnout na App Store zde, nebo využít webovou aplikaci na Kickresume.com.

Aplikaci lze stáhnout zde