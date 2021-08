5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (6. 8. 2021 – 9. 8. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Návrat do Cold Mountain

Na úsvitu Americké občanské války vstupují muži z Cold Mountain v Severní Karolíně spěšně do armády Konfederace. Ada slíbila, že počká na Inmana, ale jak se válka protahuje a na dopisy nepřichází odpovědi, musí v sobě najít sílu k přežití, která by motivovala její zoufalý boj o udržení rodinné farmy. Na své dlouhé cestě domů se Inman probíjí rozpadající se Konfederací a setkává se s lidmi z nejrůznějších prostředí, z nichž jsou mu někteří ochotni pomoct a jiní se mu staví do cesty.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Návrat do Cold Mountain pořídíte zde.

Forrest Gump

Kdo by neznal neuvěřitelný a dojemný příběh Forresta Gumpa – tak trochu jednoduššího chlapíka s čistou duší a ryzím srdcem, který se vždy shodou okolností nachomýtnul k významným událostem dějin? Kromě Toma Hankse ve filmu účinkují Robin Wright, Sally Field, Gary Sinise, Mykelti Williamson a další.

59,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Forrest Gump pořídíte zde.

Válka světů

Obyčejný muž musí chránit své děti před invazí mimozemšťanů v tomto sci-fi thrilleru, volné adaptaci klasického příběhu H. G. Wellse. Ray Ferrier (Tom Cruise) je dělník v docích, který žije v New Jersey. Se svou první ženou Mary Ann (Miranda Ottová) se rozvedl a odcizil se svým dvěma dětem, Rachel a Robbiemu (Dakota Fanningová a Justin Chatwin), které si k sobě bere o víkendech. Při jedné z těchto návštěv se péče o děti trochu znesnadní, když po řadě podivných bouří, které zasáhnou jeho čtvrť, Ray zjistí, že se poblíž vynořila flotila robotických vesmírných lodí se smrtícími paprsky, část první invazní vlny mimozemšťanů na Zemi. Zatímco se Ray snaží dostat děti z New Yorku do bezpečí k rodičům Mary Ann v Bostonu, musí se naučit být ochráncem a živitelem, jakým v manželství nikdy nebyl. Válku světů, v níž hraje také Tim Robbins, původně režíroval Steven Spielberg, který tento projekt plánoval už léta, ale odložil ho do doby, než vlna filmů s „invazí mimozemšťanů“ (v čele se Dnem nezávislosti) nabere kurz.

59,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Válka světů pořídíte zde.

MI–5: Vyšší dobro

Když uprchne terorista během rutinní předávky z vyšetřovací vazby, bývalý agent Holloway se musí spojit se zdiskreditovaným šéfem protiteroristického oddělení MI5, aby vypátrali uprchlíka dřív, než dojde k teroristickému útoku v Londýně. Poté, co během rutinního převozu uprchne z vyšetřovací vazby MI5 charizmatický terorista Adem Qasim, je z jeho zmizení obviněn legendární šéf protiteroristického oddělení Harry Pearce (Peter Firth). Nikoho proto nepřekvapí, když zkompromitovaný Harry, který byl donucen k rezignaci, skočí jedné noci z mostu do Temže… MI5, která je v důsledku debaklu s Qasimem na kolenou a čelí kontroverzní reformě, povolává bývalého agenta Willa Hollowaye (Kit Harington známý ze seriálu Hra o trůny) zpět z Moskvy, jen aby odhalil šokující pravdu – že Harry je stále naživu. Zdiskreditovaný šéf porušil všechna pravidla a teď potřebuje Willovu pomoc. Zatímco Qasim chystá svůj zničující útok na hlavní sídlo MI5 v Londýně, Will se musí rozhodnout, zda Harryho nahlásí, nebo riskuje všechno tím, že mu bude důvěřovat. Zkažený, nebezpečný mistr špionů ho totiž už v minulosti jednou zradil.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film MI–5: Vyšší dobro pořídíte zde.

Kouzelníci

Když malý Burt Wonderstone dostal k narozeninám kouzelnickou soupravu, změnil se mu svět. Kouzelnické triky a magie se staly jeho celoživotní vášní a díky nim také poznal nejlepšího kamaráda Antona, který se stal jeho parťákem. Po letech spolupráce ale jejich popularita klesá a přátelství pokulhává. Před lidmi se stále tváří jako ti nejlepší přátelé, ale zákulisí se stalo místem jejich nekonečných hádek. Po zpackaném triku se jejich cesty rozcházejí. Burtova sólová dráha končí fiaskem, obecenstvo totiž nestojí o trapného stárnoucího kouzelníka, ale dává přednost novému pouličnímu mágovi, který na sebe strhává stále větší pozornost. Pokud chce Burt znovu uspět, musí opět spojit své síly s Antonem a předvést divákům to nejlepší kouzelnické představení.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina

Film Kouzelníci pořídíte zde.