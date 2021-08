Western Digital představuje nový externí SSD disk v přívětivé velikosti

Tisková zpráva: Western Digital představuje nový externí SSD disk WD Elements SE, který spojuje kapesní design a prvotřídní výkon. Toto kompaktní zařízení je skvělým řešením pro zákazníky, kteří potřebují přenosný disk pro rychlejší přenos souborů. Zákazníci díky SSD disku WD Elements SE mají při své práci nebo zábavě kontrolu nad svým digitálním obsahem napříč notebooky, stolními počítači a dalšími zařízeními.

„Dlouhou dobu byla úložiště s disky SSD něco, co si ne všichni zákazníci mohli snadno dovolit,“ říká Fabrizio Keller, hlavní manažer společnosti Western Digital pro produktový marketing regionu EMEA, a dodává: „Ve společnosti Western Digital cílíme na to, aby technologie SSD byly zákazníkům dostupnější. Lidé by se neměli rozhodovat mezi dostupností, výkonem a značkou, které důvěřují, proto jsme nadšení, že můžeme přinést na místní trhy SSD disk WD Elements SE.“

Tento nový přenosný SSD disk s rychlostí čtení až 400 MB/s a kapacitou až 2 TB umožní zákazníkům rychle přesouvat velké soubory, takže toho za jeden den zvládnou víc. Disk využívá technologii plug-and-play, což znamená, že je připraven pracovat ihned po vybalení a bez problémů se integruje do jakéhokoli pracovního procesu.

WD Elements SE SSD v kompaktním, přenosném designu, odolá pádu až ze dvou metrů, což z něj činí perfektní disk pro životní styl plný pohybu. Disk se opírá o vynikající pověst značky Western Digital pro svou odolnost a je na něj celosvětově poskytována tříletá omezená záruka.

Cena a dostupnost

WD Elements SE SSD je k dostání od srpna 2021 prostřednictvím sítě prodejců a distributorů a také v internetovém obchodě Western Digital Store. Prozatím je ale produkt vyprodán, avšak můžete si jej alespoň předobjednat. Cena začíná za 480GB disk činí 2 699 Kč

