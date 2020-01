Spousta lidí vlastní nějaký externí disk a kdekoho z nich určitě napadlo, co by se stalo při ztrátě a možném zneužití jeho dat. Tomuto problému chce zabránit Samsung u svého nového modelu T7 Touch, ve kterém je implementovaná čtečka otisků prstů, která bude sloužit k jeho odemykání. Rychlost čtení i zápisu je 1GB/s a zařízení nabídne i 256 bitové šifrování. SSD disk bude prodáván ve třech variantách od 500 GB do 2 TB za cenu od přibližně 3 do 9 tisíc korun.