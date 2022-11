Recenze ASOME SuperSpeed SSD: Bleskový externí SSD disk (nejen) pro váš Mac

V dnešní recenzi se podíváme na zoubek externímu SSD disku ASOME SuperSpeed, který nám před pár dny dorazil do redakce coby skvělé řešení pro ty uživatele, kteří právě s nízkým interním úložištěm Macu zápolí. Je však tento disk skutečně vhodným řešením podobných patálií? Přesně na to se vám pokusím odpovědět v následujících řádcích.

Technické specifikace

Ještě než se pustíme do hodnocení funkčnosti po sérií testů, je třeba si tento externí SSD disk představit z hlediska technických specifikací, které jsou vskutku působivé. Jedná se konkrétně o m2 SSD (konkrétně pak PCIe 3.0 4x NVMe 1.3) s připojením USB-C SuperSpeed+ 10 Gbps. Rychlost čtení by pak měla být papírově 2000 MB/s a zápisu pak neméně působivých 1600 MB/s, takže si na nízkou rychlost stěžovat rozhodně nebudete. Přenos dat probíhá jako již tradičně přes USB-C/USB-C kabel, který je přibalen i v balení disku jako takového, což rozhodně potěší. Totéž pak lze říci třeba i o kompatibilitě – disk si totiž poradí jak s Windows, tak i s macOS. Zajímá-li vás kapacita, námi testovaný externí disk nabízí 1TB, nicméně v nabídce jsou i verze s 512GB a 2TB úložištěm.

Zpracování a design

Musím říci, že jestli je v mých očích v něčem tento SSD disk skutečně silný, pak je to jeho design a zpracování. Výrobce totiž vsadil jednak na miniaturní rozměry 10,2 x 3, 0,7 cm, díky čemuž jej není problém přenášet třeba i v kapse, ale taktéž na odolné kovové – konkrétně hliníkové – tělo. Právě odolnost je zde přitom třeba skutečně vyzdvihnout. U tohoto typu úložiště totiž takřka nehrozí poškození otřesy a tak podobně a když k tomu přičteme právě odolné šasi, s trochou nadsázky se dá říci, že je ASOME SuperSpeed nezničitelnou skrýší pro vaše data. Ale upřímně, s takto hezkým diskem budete pravděpodobně zacházet spíš jako v bavlnce, než že byste měli potřebu s ním někde házet. Parádu totiž udělá klidně i na pracovním stole umístěný hezky na viditelném místě, kde dělá společnost i mě.

Testování

Disk jsem testoval v posledních dnech konkrétně s MacBookem Air M1, který je dle mého svým způsobem jedním z hlavních cílů výrobce tohoto rozšíření úložiště. SSD disk 1TB v základu totiž ani zdaleka nemá, ba co víc – nemá ani 512GB, tedy nejnižší variantu vyráběnou ASOME. MacBooky Air, 13“ Pro, Macy mini či iMacy totiž začínají na pouhých 256GB SSD, což je sice nic moc, mnoho uživatelů však po této kapacitě přesto sáhne s vidinou ušetření peněz za vyšší konfiguraci. Spousta z nich však záhy zjistí, že se šetřit nevyplatilo a v tu chvíli přichází na scénu právě SSD disk, kterým svůj omyl částečně vyřeší.

Výsledky, které jsem naměřil, sice nebyly vyloženě takové, jaké uvádí výrobce jako maximální v technických specifikacích produktů, je nicméně třeba jedním dechem dodat, že tato měření probíhají v ideálních (de facto laboratorních) podmínkách a za cíl mají logicky vymáčknout z disku naprosté maximum bez ohledu na to, že realita bude trochu jiná. A jaké jsou tedy výsledky? Když jsem ASOME SuperSpeed prohnal přes nástroj BlackMagicDesign pro měření rychlosti disků, naměřil jsem zhruba 525 MB/s při zápisu a 592 MB/s při čtení. (Jen pro zajímavost, interní disk v Macu měl rychlost zápisu 3,2x vyšší, rychlost čtení pak 4,5x vyšší.) Když jsem však pak začal přetahovat soubory z Macu na disk a naopak, dostal jsem se až na čtení 939 MB/s a zápis 891 MB/s, tedy alespoň podle nativní utility Monitor aktivity v macOS. Velmi ale samozřejmě závisí na tom, jaké soubory přetahujete, kolik jich je a tak podobně. Pokud jsou to „drobky“, rychlost byla trochu nižší než v případě, když člověk přetahoval například velké ZIPy a tak podobně. Obecně ale platí, že pod výsledky naměřené v BlackMagic se disk rychlostně při žádném z mých měření nedostal a to jsem přetahoval snad vše, co je běžné. Kromě fotek, videí a filmů to byly právě ZIPy, RARy, textové soubory a tak podobně. Pokud vás pak zajímá, jak si vedl SSD disk v propojení s Windows, tam jsem se dostal na 1024 MB/s při zápisu a 958 MB/s při čtení.

Kromě rychlosti, která není vůbec špatná, musím SSD disk pochválit třeba i za to, jak málo se zahřívá při připojení k Macu a následném čtení či zápisu souborů. Zahřívání je totiž při běžném využití naprosto minimální, takže se nemusíte v žádném případě bát toho, že by vám disk například poškodil pracovní stůl či vás pálil v kapse při jeho transportu. Jasně, budete-li na disku spouštět 100x po sobě benchmarková měření, dokážete jej zahřát velmi slušně, ale takovéto využití je natolik nestandardní, že se nad ním snad ani nemá smysl pozastavovat. A proč tohle všechno vlastně píšu. Samozřejmě proto, že se o standard na poli externích disků v žádném případě nejedná. Za poslední roky mi jich pracovně prošlo rukama už opravdu dost a musím říci, že právě zahřívání bylo u většiny z nich poměrně citelné, tedy minimálně v porovnání s tímto modelem. Holt, využití vhodného formátu paměti dělá své.

Resumé

Co říci o ASOME SuperSpeed závěrem po několika dnech intenzivního testování? Vlastně jen to, že se mi s ním bude loučit skutečně špatně. Tento disk zkrátka funguje a to sakra dobře. Za celou dobu jeho testování jsem se ani jednou nesetkal s tím, že by mi rychlostně nevyhovoval či se choval nějak nestandardně, stejně jako se nezahříval nad rámec normálu. Když k tomu všemu navíc přičtu líbivý moderní design tvořený kovovým šasi, které skvěle ladí právě s hliníkovými těly Maců, dostáváme kousek, který zkrátka stojí za nákup. Pokud tedy hledáte drobný disk, který vás nenechá ve štychu za žádné situace, právě jste jej našli.