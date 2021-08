Na procesory Apple Silicon přejde Apple u Maců kompletně v listopadu 2022

Jak se zdá, Apple s přechodem na svá vlastní procesorová řešení u Maců spěchat tak úplně nebude. Ačkoliv při jejich představení v červnu 2020 uvedl, že na ně kompletně přejde do dvou let, má podle velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana ukončení přechodu naplánováno nikoliv na červen 2022, ale “až” na listopad téhož roku.

Gurman svou novou předpovědí jablíčkáře zřejmě absolutně nepotěší. V listopadu 2022 se totiž nechystá přecházet na Apple Silicon je u strojů typu Mac Pro, ale i u uživatelsky oblíbených a cenově dostupných 27” iMaců či high-endových MacBooků Pro. Letošní generace MacBooků Pro tedy bude zřejmě jen jakýmsi mezistupněm mezi nejvýkonnějšími Intely a základní řadou M1, což je poměrně zajímavé. Značí to totiž to, že procesory z dílny Applu zkrátka zatím nejvýkonnějším Intelům konkurovat tak úplně nemůžou, což je vzhledem k tomu, na jaké úrovni jsou základní čipy M1 poměrně dost překvapivé.

Přestože je celá řada modelů připravována na představení až v příštím roce, pravdou je, že i letos do konce roku ještě pěkných pár kousků dorazí. Na mysli máme například již výše zmíněné MacBooky Pro, ale taktéž novou generaci Maců mini, která by měla být výkonnější a zároveň menší a designově zajímavější než loňská řada s M1. Spekuluje se rovněž nad novou generací Macu Pro, avšak ta má být na rozdíl od předešlých modelů opět osazena “jen” čipem od Intelu. Jasno o všech novinkách bychom mohli mít teoreticky již poměrně brzy – jejich představení by totiž mohlo klidně proběhnout už v září.