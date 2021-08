Evoluce Face ID v kostce: Od spekulací po realitu

Od příchodu iPhonu 5S bylo nedílnou součástí chytrých telefonů od Applu tlačítko plochy – Home Button, pod jehož sklem byl umístěn snímač otisků prstů s technologií Touch ID. To se změnilo s příchodem iPhonu X s charakteristickým výřezem a funkcí Face ID. Pojďme si nyní ve stručnosti shrnout její postupný vývoj.

Počátky a fungování

Apple představil svou funkci Face ID 12. září roku 2017 při představování svého tehdy nového iPhonu X. O tom, že by měl výroční iPhone nabídnout jiný způsob ověřování, se spekulovalo již poměrně dlouho. Zpočátku se analytici nedokázali jednoznačně shodnout, zda půjde o Touch ID pod displejem, nebo o ověření za pomoci snímání obličeje, později se již ale začalo spekulovat téměř výhradně o druhé variantě. Apple nakonec skutečně u svého iPhonu X zavedl Face ID, ostatní modely z roku 2017 – iPhone 8 a iPhone 8 Plus – byly ale vybavené tradičním Touch ID. V dalším roce Apple představil iPhony XS, XS Max a iPhone XR s Face ID. Od doby jejich vydání byl jediným modelem, který nebyl vybaven touto funkcí, iPhone SE druhé generace z roku 2020.

Apple svou funkci Face ID postupně nejen vylepšoval a zrychloval, ale v říjnu roku 2018 ji zakomponoval také do svého tehdejšího iPadu Pro třetí generace, u kterého docházelo k rozpoznání obličeje jak při vertikálním, tak i při horizontálním natočení iPadu. S příchodem operačního systému iOS 13 došlo ke zrychlení Face ID až o 30 % oproti předchozím verzím. K nasnímání obličeje uživatele dochází v rámci Face ID díky přednímu fotoaparátu, vybavenému TrueDepth technologií a miniaturním projektorem,s jehož pomocí se vytvoří 3D mapa tváře. Díky infračervené kameře funguje Face ID spolehlivě také v naprosté tmě. Kromě odemykání telefonu je funkce Face ID na iOS a vybraných iPadOS zařízeních využívána také k přihlašování k účtům a aplikacím nebo k ověřováním plateb.

Negativa a problémy

Jak už to tak bývá, neobešlo se ani představení funkce Face ID bez jistých problémů a komplikací. O tom, že tato funkce nebude bezchybná, se ostatně mohli přesvědčit již diváci, kteří sledovali její představení na podzimní Keynote v roce 2017:

Když byl iPhone X uveden do prodeje, začaly se postupně objevovat zprávy o tom, že Face ID nejspíš nebude stoprocentně fungující a bezpečnou technologií. Objevily se případy, kdy se telefon podařilo odemknout nejen identickým dvojčatům, ale i blízkým příbuzným. Ozývali se také ti, kteří měli obavy z toho, že by mohlo být možné odemknout iPhone bez souhlasu uživatele tak, že by byl přístroj násilně držen před obličejem svého majitele. S vypuknutím pandemie COVID-19 se objevily stížnosti na to, že iPhone není možné odemknout s nasazenou rouškou nebo respirátorem. Apple tento problém částečně vyřešil v jedné z aktualizací svého operačního systému iOS a watchOS, kdy majitelé Apple Watch mohli s nasazenou ochranou obličeje odemknout svůj iPhone za pomoci Apple Watch.