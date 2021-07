Neustále zlepšování softwaru pro zdravotní funkce Apple Watch může být pro lékaře paradoxně negativem

Apple Watch jsou nejoblíbenějšími chytrými hodinkami na světě. Dávno se nejedná pouze o prodlouženou ruku vašeho iPhonu, nýbrž jde také o parťáka pro zdraví a zdravý životní styl. Sama společnost se několikrát nechala slyšet, že se chce více zasazovat o zdraví svých uživatelů. Apple Watch jakožto chytré hodinky mají nespornou výhodu, lze je softwarově neustále posouvat kupředu, a to i po stránce způsobu měření. Změna takových algoritmů měření některých zdravotních funkcí ale nemusí být po chuti vědcům. Docent biostatistiky JP Onnela z Harvardu musel přehodnotit metodologii hodnocení celé studie, neboť objevil nesrovnalosti v datech Apple Watch, které byly konkrétními hodinkami sbírány s několikaměsíčním časovým odstupem.

Fotogalerie Apple Watch Series 6 LsA 1 Apple Watch Series 6 LsA 4 Apple Watch Series 6 LsA 5 Apple Watch Series 6 LsA 6 +8 Fotek Apple Watch Series 6 LsA 8 Apple Watch Series 6 LsA 9 Apple Watch Series 6 LsA 10 Apple Watch Series 6 LsA 2 Apple Watch Series 6 LsA 11 Apple Watch Series 6 LsA 12 Apple Watch Series 6 LsA 13 Vstoupit do galerie

JP Onnela se běžně zaobírá lékařskými zařízeními, nicméně chtěl zkontrolovat, jaké odchylky má při měření spotřební hardware. V tomto případě šlo o shromáždění dvou sad údajů o variabilitě denního srdečního rytmu. Jedno měření proběhlo 5. září 2020, druhé pak 15. dubna 2021. Objevil značné rozdíly způsobu měření a jediné vysvětlení, dle jeho názoru, je změna algoritmu měření ze strany Applu. „Tyto algoritmy jsou tím, čemu bychom říkali černé skříňky – nejsou transparentní. Takže je nemožné vědět, co je v nich. Překvapivé bylo, jak odlišné naměřené údaje jsou. Toto je pravděpodobně nejsilnější příklad tohoto jevu, jaký jsem u spotřební elektroniky viděl,“ řekl vědec. Běžní uživatelé se ale nemusí bát, že by jejich Apple Watch co půlrok měřily jinak. Zde šlo o vědecký pokus, kde se potrpí na přesnost.