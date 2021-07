Apple hledá novou posilu pro vývoj budoucích Apple Watch

Apple Watch se zřejmě v budoucnu dočkají řady dalších velkých vylepšení v souvislosti s monitoringem zdraví. Vyplývá to alespoň z nově zveřejněného pracovního inzerátu na stránkách Applu, skrze který se snaží společnost najít člověka, který bude zodpovídat za vedení budoucích hardwarových projektů spojených právě se zdravím. A jelikož v současnosti žádný jiný Apple produkt zdravotními funkcemi nedisponuje a nedá se očekávat, že tomu bude v brzké době v rozsahu, které nabízí Apple Watch jinak, je jasné, že bude mít na starost právě ty.

Do svého týmu nehledá Apple žádné nováčky. Pro post totiž požaduje minimálně pětileté zkušenosti v oboru a z toho alespoň tři roky na pozici projektového manažera. Zároveň bude chtít po nové tváři vidět její výsledky v předešlé práci, znalost předpisů pro zdravotnické prostředky na mezinárodní úrovni a další řadu neméně náročných věcí. Výběrové řízení je tedy opravdu tvrdé a je proto jasné, že se do něj mnoho zájemců zřejmě nepohrne – nikoliv však proto, že by post nebyl zajímavý, ale spíš proto, že jsou na něj požadavky, které splňuje jen málo lidí.

Je otázkou, kdy bychom mohli začít první výsledky nového člověka v Applu sklízet takříkajíc na vlastní kůži. Jelikož má však Apple zpravidla své produkty předpřipravené na několik let dopředu, je vcelku pravděpodobné, že by se tak stalo až za pár let. Z uživatelského pohledu to však ve výsledku mrzet nemusí – náš komfort to rozhodně neovlivní.