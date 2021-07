Leitz Phone 1: Leica představila svůj první smartphone

Leica se zřejmě rozhodla dobýt i jiný než jen fotografický trh. Před malou chvílí totiž skrze tiskovou zprávu oznámila příchod jejího vůbec prvního smartphonu zaměřeného jak jinak než na extrémně kvalitní fotografie. Ten nese název Leitz Phone 1 a kromě fotek osloví i svým vytříbeným designem.

Leitz Phone 1 byl dle slov jeho výrobce navržen jeho vlastním designérským studiem stojícím i za fotoaparáty a to konkrétně u našich sousedů v Německu. Prim hrál při jeho vývoji důraz na minimalismus a intuitivnost při jeho používání a ovládání, což ostatně potvrzují například jemně vroubkované hrany telefonu, které by měly dodat uživateli jistý úchop i ve chvíli, kdy bude jeho telefon mokrý. Co se pak týče materiálů, ze kterých je telefon vyroben, jedná se o kombinaci hliníku a skla Gorilla Glass. Odolnost by tedy měla být zaručena. Milým detailem je pak ikonická krytka z fotoaparátů Leica, která slouží u telefonu jednak na zkrášlení jeho zad, ale také jako ochrana jeho poměrně velkého fotomodulu.

Právě u fotomodulu jde Leica proti proudu prakticky celého světa smartphonů. Nevsází totiž na několik objektivů, nýbrž jen na jeden se světelností f/1,9 s podporou šestinásobného digitálního zoomu. Hlavní zbraní telefonu pak má dle výrobce být největší fotosenzor, který byl kdy v mobilním zařízení použit. Ten měří konkrétně jeden palec a nabízí 20,2 Mpx, díky čemuž má být schopný zachytit jak neuvěřitelné množství světla, tak i detailů, čímž překoná veškerou konkurenci. Kromě hardwaru pak bude Leitz Phone 1 spoléhat i na pokročilý fotosoftware s názvem Leitz Eigine, který má zajišťovat vysoce kvalitní bokeh efekt, korelaci barev, zaostřování okrajů, realistickou redukci šumu a tak dále. Fotky by tak měly z telefonu “lézt” skoro na úrovni klasických fotoaparátů Leica, což bylo ostatně i záměrem. Svědčí o tom třeba j režim Leitz Looks vyvinutý fotoinženýry Leicy, který má právě svým způsobem kopírovat typické černobilé fotky právě snímané přes Leicu.

Pokud vás telefon zaujal, máme pro vás do značné míry špatnou zprávu. Je totiž exkluzivitou vytvořenou ve spolupráci se Sharpem jen pro Japonsko. Co se týče dostupnosti a ceny, tyto informace v tiskové zprávě nezazněly a bohužel jsme je zatím nebyli schopni dohledat ani na webech prodejce. Zdá se ale, že prodeje ještě spuštěny nebyly.