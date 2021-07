Prodeje iPadů a Maců opět lámaly rekordy

Zatímco ještě před zhruba rokem a půl to s iPady a Macy nevypadalo prodejně vůbec dobře, jelikož jejich prodejní čísla pozvolna klesala, období pandemie koronaviru je opět řádně nakoplo. Svědčí o tom včera oznámené finanční výsledky Applu za uplynulé čtvrtletí, ze kterých jasně vyplývá, že se v tomto období prodalo těchto zařízení rekordní množství. Přitom už loňské 2. čtvrtletí roku bylo rekordní.

Ačkoliv Apple přesná prodejní čísla Maců a iPadů jako již tradičně neoznámil, z jím zveřejněných dat vyplývá, že mu Macy vynesly na 8,8 miliard dolarů oproti 6,5 miliardám dolarů. uplynulém čtvrtletí. Co se pak týče iPadů, ty vynesly 7,4 miliard dolarů, což je opět proti 6,6 miliardám dolarů z předešlého čtvrtletí výrazný nárůst. S ohledem na tyto skutečnosti vás proto asi nepřekvapí, že podle finančního ředitele Applu jsou poslední čtyři čtvrtletí nejlepšími čtvrtletími pro Macy v historii Applu. Co se pak týče iPadů, ten zažit v uplynulém čtvrtletí nejlepší čtvrtletí za deset let, což je taktéž úctyhodné.

Hlavním hnacím motorem úspěchu Maců jsou takřka 100% Macy s čipy M1, jejichž prodeje rozpumpoval nedávným představením redesignovaných iMaců. Totéž v bledě modrém se pak dá určitě říci i o iPadech, u kterých jsou pak lákavé i modely Air či levný základ. Ten totiž mnoha uživatelům pro práci zcela dostačuje. V globálu se pak dá říci, že tou největší prodejní vzpruhou pro Apple je i nadále pandemie koronaviru a nutnost mnoha lidí pracovat z domova, na což se musí řádně vybavit technikou.