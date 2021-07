5 příslušenství pro iPhone, které by vám v létě nemělo chybět

Léto je aktuálně v plném proudu. Nedávno však začal poslední týden v červenci, od kterého má hodně zaměstnanců dovolenou, a to až do konce prvního týdnu v srpnu. Pokud mezi tyto jedince patříte i vy a pomalu se chystáte vycestovat někam do zahraničí či do Česka, tak byste si s sebou rozhodně měli zabalit nějaké to příslušenství k iPhonu, abyste mohli bez problémů fungovat. V tomto článku se společně podíváme na 5 základního příslušenství pro iPhone, které by vám v létě nemělo chybět.

Cestovní adaptéry Apple World Travel Adapter Kit

Jak jistě většina z vás ví, tak různě po světě existuje mnoho typů zásuvek. To jednoduše řečeno znamená, že vám v hotelu či apartmánu nemusí fungovat evropský adaptér pro nabíjení iPhonu. Nejedná se však o nic, co by se nedalo vyřešit. Existují různé adaptéry pouze pro vybrané zásuvky, popřípadě pokud patříte mezi vášnivé cestovatele, tak můžete sáhnout po cestovních adaptérech ze sady Apple World Travel Adapter Kit. V tom získáte celkově sedm různých adaptérů, které pasují do zásuvek z celého světa. Na každém adaptéru je pak vyznačeno, pro jaký region je určený. Tento kit můžete využít pro nabití iPhonu, iPadu a dokonce i Macu.

Apple World Travel Adapter Kit koupíte za 890 Kč zde

Sluchátka AirPods

Kvalitní sluchátka jsou základním příslušenstvím každého majitele iPhonu. Pokud je totiž nevyužijete na dovolené, tak je bez problémů využijete kdekoliv jinde. A jaká jiná sluchátka byste si k iPhonu měli pořídit než právě AirPody, popřípadě AirPody Pro. Tato sluchátka nabízí nespočet různých funkcí, které byste u konkurenčních sluchátek hledali jen marně. Potěší vás také kvalita přehrávaného zvuku, společně s designem. Na dovolené lze AirPody využít třeba při relaxu na pláži, kdy si pustíte nějakou hudbu či podcast, popřípadě pokud se rozhodnete někam proběhnout. A jakmile se vrátíte zpět do reality, tak AirPody využijete třeba v MHD či při volání s kolegy z práce.

AirPody koupíte od 3 490 Kč zde

Stabilizátor DJI OM 4

Novější jablečné telefony disponují skvělými fotosoustavami, které dokáží zachytit jakýkoliv okamžik, což rozhodně ocení všichni z nás. V určitých případech se ale hodí spíše natočit video. I přesto, že iPhone nabízí stabilizaci obrazu, tak se nejedná o nic závratného. Jakýkoliv větší otřes tak lze na výsledném záznamu poznat, což může ve finále kazit dojem z natočeného videa. Pokud se těmto situacím s roztřeseným obrazem chcete vyhnout, tak stačí, abyste si zakoupili nějaký stabilizátor. Sáhnout můžete třeba po stabilizátoru OM 4 od světoznámé značky DJI, která se mimo jiné proslavila také svými drony. Stabilizátor DJI OM 4 je kompatibilní jak s iOS, tak i s Androidem. V obou případech si tak můžete být jistí skvělých výsledků.

DJI OM 4 koupíte za 4 489 Kč zde

Powerbanka AlzaPower Carbon 20.000 mAh

Stejně jako sluchátka patří mezi základní doplňky k iPhonu také powerbanka. Všemožných powerbanek je na trhu k dispozici opravdu nespočet. Některé jsou levné a nabízí základní funkce pro nabíjení, jiné jsou zase dražší a nabídnou třeba bezdrátové nabíjení, možnost pro nabití MacBooku či vysokou kapacitu. Pokud hledáte zlatý střed, tak by se vám mohla líbit powerbanka AlzaPower Carbon s kapacitou 20.000 mAh. S produkty AlzaPower jsem osobně dlouhodobě spokojený, a tak je mohu s chladnou hlavou doporučit. U powerbanky toho navíc není moc co zkazit, a tak se dá říci, že neprohloupíte snad v žádném případě… tedy pokud si nekoupíte powerbanku ze supermarketu za pár desítek korun. Nezapomeňte samozřejmě ani na kabel – bez něj toho totiž moc nenabijete.

AlzaPower Carbon 20.000 mAh koupíte za 699 Kč zde

Bezdrátový reproduktor JBL Flip 5

Žádná letní párty se neobejde bez hudby – to asi není třeba připomínat. Pokud máte v plánu společně s přáteli uspořádat nějakou grilovačku, popřípadě pokud se chystáte s přáteli na dovolenou k moři, tak věřte, že bezdrátový reproduktor JBL Flip 5 zajisté oceníte. Společnost JBL patří mezi nejoblíbenější výrobce bezdrátových reproduktorů. A rozhodně se není čemu divit, jelikož se můžete spolehnout na kvalitu zvuku i celkového zhotovení. JBL Flip 5 patří mezi zlatý střed mezi reproduktory, které využijete na různých oslavách. Pokud tedy nehledáte malinký bezdrátový reproduktor a zároveň za něj nechcete utratit několik tisíc korun, tak je JBL Flip 5 pro vás to pravé ořechové.

JBL Flip 5 koupíte za 2 590 Kč zde