Unikl procesor pro budoucí Mac Pro

Přestože se Apple nechal při představení svých procesorů Apple Silicon loni v létě slyšet, že na ně hodlá kompletně přejít do dvou let, zdá se, že minimálně u Macu Pro naspěch příliš nemá. Podle důvěryhodného zdroje z Intelu, který dodává dlouhodobě informace portálu WCCFtech, má totiž kalifornský gigant právě s Intelem ještě minimálně na příští rok domluvenou dodávku procesorů pro jeho nejvýkonnější mašinu. A už se ví, o jaké procesory se bude jednat.

Podle leakera mají nové Macy Pro dostat čipy Intel Ice Lake Xeon W-3300, které mají být uveden v brzké budoucnosti a které mají podle slov Intelu nabídnout vysoký výkon, skvělé zabezpečení, efektivitu a integrovanou akceleraci AI, která zvládne pracovní zátěž IoT a výkonnější AI. Jednat se má konkrétně o procesory nabízející až 38 jader a 76 vláken, přičemž ten nejvýkonnější (konkrétně Xeon W-3775) je podle dostupných testů výkonu nepřekvapivě zároveň nejlepším čipem v historii Intelu nabízející například 57 MB mezipaměti a takt 4,0 GHz. Macy Pro se tak díky nim stanou skutečnými bestiemi.

Poměrně zajímavé je pak to, že kromě “Inteláckého” Macu Pro Apple dle všeho pracuje i na verzi osazení čipem Apple Silicon, kterou by mohl nabízet po boku Intel verze. Ta by měla designově vypadat prakticky stejně, ale měla by být o zhruba polovinu menší, jelikož čip, který jí bude pohánět, nebude potřebovat tak objemný chladící systém, a jinak budou ve stroji řešené i RAM paměti. Co se týče termínu představení, jako nejpravděpodobnější se nyní jeví WWDC 2022, které je pro podobné oznámení jako dělané. Ostatně, vysoce výkonné stroje zpravidla Apple ukazoval právě tam.