Proč byste si měli okamžitě nainstalovat iOS a iPadOS 14.7.1 a macOS Big Sur 11.5.1

Včera večer vydal Apple svým způsobem nečekaně další veřejnou verzi svých stávajících operačních systémů iOS a iPadOS 14 a macOS Big Sur 11. Proč svým způsobem? Po vydání iOS 14.7 totiž bylo jasné, že se nějakého opravného patche pro odstranění chyby s odemykáním Apple Watch z iPhonu dočkáme, ale nikdo nečekal, že tak brzy. Jak se však podle nového podpůrného dokumentu zdá, oprava Apple Watch nebyla ani zdaleka hlavním důvodem rychlého uvolnění updatu.

Podle podpůrného dokumentu zveřejněného k aktualizaci opravují včera vydané systémy závažnou softwarovou chybu zabezpečení, která mohla být dle zkoumání Applu aktivně využívána hackery po celém světě. Příliš detailů k ní sice kalifornský gigant nevyzradil, uvedl však, že se točila kolem schopnosti aplikací spustit jakýkoliv kód s oprávněním jádra a to kvůli chybě v paměti, kterou právě aktualizace opravuje. Pokud tedy chcete mít svůj iPhone, iPad a Mac zcela bezpečný – respektive odolný vůči nyní známým formám možného útoku -, aktualizaci na nejnovější systémy nelze než doporučit. Pozitivní je nicméně alespoň to, že pokud do svých zařízení instalujete aplikace od známých velkých vývojářů, v ohrožení byste zřejmě být neměli.

Aktualizaci na nejnovější iOS, iPadOS a macOS provedete naprosto standardní cestou. V případě prvních dvou systémů je to Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Na Macu pak budete aktualizovat skrze Předvolby systému – Aktualizace softwaru. Jelikož již od vydání updatů uplynulo pár hodin, neměl by být s jejich rychlým stažením problém.