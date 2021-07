Apple právě vydal iOS 14.7.1 a iPadOS 14.7.1. Co přináší?

Očekávání ve formě brzkého vydání iOS 14.7.1 a jeho iterace pro iPady ve formě iPadOS 14.7.1 se naplnila. Kalifornský gigant totiž před malou chvílí oba tyto systémy vypustil na veřejnost a to bez jakéhokoliv dřívějšího beta testování, z čehož i bez nahlédnutí do poznámek k updatu plyne, že se jedná „jen“ o patch opravující chyby. Co přesně má na starost?

Aktualizaci, kterou nainstalujete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru a to jak v případě iPhonů, tak i iPadu, přináší na tato zařízení dle poznámek Applu hned několik bezpečnostních oprav. Kompletní popis updatu naleznete níže:

iOS 14.7.1 opravuje problém, který modelům iPhonu s Touch ID bránil v odemykání spárovaných Apple Watch pomocí funkce Odemykat z iPhonu. Tato aktualizace také obsahuje důležité aktualizace zabezpečení a je doporučena všem uživatelům.

Informace o zabezpečení obsaženém v aktualizacích softwaru Apple najdete na následující webové stránce: https://support.apple.com/kb/HT201222