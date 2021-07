Většina z nás pravidelně každý den navštěvuje určité webové stránky. U některých jedinců se jedná o webové stránky sociálních sítí, u jiných pak zase může jít o stránky pracovního charakteru. Kromě klasických webových stránek ale existují také ty, které jsou opravdu velmi užitečné, a které dokáží zjednodušit každodenní fungování. Možná jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste rychle potřebovali najít nějaký obrázek bez pozadí anebo třeba kdy jste se chtěli zjistit, jaké filmy či seriály jsou aktuálně nejoblíbenější. V tomto článku se společně podíváme na 5 užitečných webových stránek, které by se vám mohly hodit.

CleanPNG

Jak už jsem zmínil v úvodním odstavci – v určitých situacích je nutné, abyste namísto klasického obrázku použili takový obrázek, který nemá pozadí. Postup pro odstranění pozadí není úplně složitý, každopádně pokud patříte mezi amatérské uživatele, tak to pro vás může být problém. Hledáte-li nějaký kvalitní obrázek, který nemá pozadí a je ve formátu PNG, tak k tomu můžete využít webovou stránku CleanPNG.com. Zde stačí, abyste do vyhledávacího pole napsali, jaký obrázek bez pozadí hledáte, a poté si jej jednoduše uložili. Databázi obrázků bez pozadí můžete samozřejmě také jednoduše rozšířit i vy. Pro využití CleanPNG nemusíte nic platit a nemusíte se ani registrovat – vše je zcela zdarma.

Na stránky CleanPNG se přesunete pomocí tohoto odkazu

Pixabay

Kromě toho, že můžete čas od času potřebovat obrázky bez pozadí, tak se mohou hodit také klasické obrázky, například ilustrační. Mnoho uživatelů to neví, ale pokud například provozujete web, tak byste na něm neměli používat jakékoliv obrázky, které najdete například přes Google – v takovém případě totiž riskujete pokutu a další potíže. Pokud byste chtěli mít jistotu toho, že všechny obrázky, které si stáhnete, můžete bez problémů a s klidným spaním využít, tak stačí, abyste přešli na stránky Pixabay. Jedná se o bezplatnou fotobanku, kde si můžete vyhledat jakékoliv obrázky, a poté je stáhnout a využít k vlastním potřebám, a to zcela zdarma a bez poplatků. Kromě obrázků najdete na Pixabay také ilustrace, videa, vektory a další.

Na stránky Pixabay se přesunete pomocí tohoto odkazu

Privnote

Pro zaznamenávání poznámek lze na Apple zařízeních využít nativní aplikaci Poznámky. Co ale dělat, pokud někomu potřebujete zaslat důležitou poznámku, o které se nesmí nikdo jiný dozvědět? Takové situace mohou nastat v několika různých případech – a pro všechny z nich je tady webová stránky Privnote. Pomocí této webové stránky můžete vytvořit klasickou poznámku, kterou poté můžete zaslat druhé straně. Ta poznámku otevře klasickým způsobem na internetu. Jakmile však dojde jednou k otevření poznámky, tak už se k ní nikdy nikdo nedostane. U každé poznámky si můžete nastavit, kdy ke zničení dojde, pro větší bezpečnost lze nastavit i heslo. Můžete si také nechat poslat e-mail, který potvrdí, že poznámka byla zničena.

Na stránky Privnote se přesunete pomocí tohoto odkazu

JustWatch

Určitě to znáte – se svou drahou polovičkou se chystáte ulehnout do postele a relaxovat. K relaxaci je však ve většině případech vhodné si pustit nějaký ten film. Většina jedinců v dnešní době sleduje filmy na Netflixu či jiných streamovacích službách. A i přesto, že se v aplikacích těchto služeb nachází různé tipy, které vám poradí, co sledovat, tak ne vždy si vyberete. Pokud byste chtěli zjistit, na co byste se dnes mohli podívat, tak by se vám mohl hodit portál JustWatch. Zde najdete většinu filmů a seriálů, u kterých si můžete zobrazit hodnocení, popis, v rámci které streamovací služby je titul dostupný, další podobné filmy či seriály a mnoho dalšího. Až tedy příště budete přemýšlet nad tím, co si večer pustíte, tak zkuste dát portálu JustWatch šanci.

Na stránky JustWatch se přesunete pomocí tohoto odkazu

Diffchecker

Pracujete společně s kamarádem či kolegou na nějakém dokumentu, ale nevyužíváte k tomu novodobé nástroje, díky kterým je možné na něm pracovat zároveň? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, tak vás zajisté vždy po zaslání nějaké verze dokumentu zajímá, k jakým změnám došlo. Dobrou zprávou je, že tyto změny rozhodně nemusíte hledat ručně. Namísto toho stačí využít nástroj Diffchecker. Po přesunutí na stránky tohoto nástroje se vám objeví dva sloupce, kdy do toho prvního vložíte původní verzi textu a do druhého zase novou verzi. Nástroj vám pak porovná a zvýrazní, k jakým změnám došlo. Kromě textu lze nástroj využít pro sledování rozdílů v obrázcích, PDF dokumentech, tabulkách Excel či ve složkách.

Na stránky Diffchecker se přesunete pomocí tohoto odkazu