Recenze nové řady bezdrátových nabíječek Yenkee: Pro každého něco

Dnešní recenze bude od mých standardních textů poměrně dost odlišná. “Na mušku” si tentokrát nevezmu jen jeden, ale hned tři produkty současně. Řeč je konkrétně o nové modelové řadě bezdrátových nabíječek z dílny Yenkee, která nám před pár týdny dorazila do redakce a kterou jakožto celek od té doby testuji. Pokud se tedy právě rozmýšlíte nad koupí nové bezdrátové nabíječky, následující řádky by vám mohly v rozhodování pomoci. Dopředu totiž mohu říci, že z testovaných nabíječek Yenkee si vybere svého favorita snad každý. Pojďme tedy na to.

Yenkee YAC 5110

Jako první si představíme model YAC 5100, který je v mých očích i přes jeho klady nejméně zajímavým z celé produktové řady. To proto, že se jedná o svým způsobem klasickou bezdrátovou nabíječku s minimalistickým plastovým tělem v černé či bílé barvě, na jehož horní straně naleznete ve středu kříž pro snadnější identifikaci ideálního nabíjecího místa. Jedná se samozřejmě o klasickou Qi nabíječku, který se pyšní rozměry 100 mm v průměru na 6,5 mm na výšku a nabíjecí účinností zhruba 73 %. Co se týče výstupního výkonu, počítat můžete až s 10W, což je na kousek prodávaný za 399 Kč jistě fajn. My jablíčkáři si však musíme samozřejmě vystačit “jen” se 7,5W, na které mají iPhony softwarově omezené klasické bezdrátové nabíjení.

Kromě nabíječky naleznete v jejím balení i manuál a napájecí kabel USB-C/USB-A. Abyste jí tedy zprovoznili, je potřeba si opatřit nabíjecí adaptér s USB-A zdířkou a dostatečným výkonem, přičemž výrobce doporučuje adaptéry podporující technologii QuickCharge 2.0 či 3.0. Já využíval pro nabíjení 12W Apple adaptér od iPadu a 65W GaN od Yenkee, přičemž v obou případech samozřejmě vše fungovalo bez jediného problému.

Zatímco hodnocení designu máme již za sebou, zpracování jsme se ještě nedotkli a proto bude určitě fajn se na něj zaměřit nyní. Myslím si, že na svou nízkou cenovku je nabíječka vyvinuta a následně vyrobena opravdu kvalitně a rozhodně bych jí v žádném případě neoznačil za fórovou. Plast sice nemusí oku úplně lahodit, nabíječka je však díky němu lehoučká a i vcelku odolná, což se o skleněných nabíječkách říci tak úplně nedá. Fajn je i protiskluzový povrch, který vám zajistí jednak to, že telefon drží za každé situace na svém místě a jednak také to, že nabíječka neputuje po stole kdykoliv o ní zavadíte.

Co se týče její funkčnosti – tedy nabíjení – a dojmů z ní, zde není taktéž moc co vytknout. Nabíječka zkrátka plní přesně to, co má a plní to opravdu dobře. Nabíjení pomocí ní je stejně rychlé jako při použití o poznání dražších modelů a totéž v bledě modrém se dá říci i o jejím zahřívání. Nebudu vám lhát – zahřátí se zde při nabíjení zkrátka nevyhnete. Nejedná se však o žádný extrém, který by dělal z nabíječky produkt, který se vám kvůli tomu nechce používat. Pokud by vás pak zajímal přesný čas nabití, iPhone XS jsem zvládl z 0 na 100 % nabít za nějaké 2 hodiny a 50 minut, což je na 7,5W bezdrátové nabíjení standard, kterého dosahuji i na své standardní nabíječce Belkin. Pochvalu si pak kromě funkčnosti jako takové zaslouží i nenápadná LED diodka signalizující probíhající nabíjení, která celkový nabíjecí proces dle mého dokáže vždy alespoň mírně zpříjemnit. Člověk ví totiž díky tomuto prvku vždy velmi rychle, na čem je. Abych však jen nechválil, je věc, která mě alespoň na černém modelu YAC 5110 celkem štve. Řeč je konkrétně o zachytávání šmouh, kterého se na matném povrchu nevyhnete. Počítejte tedy s tím, že při dennodenním používáním nabíječka svou prvotní krásu mírně ztratí.

Yenkee YAC 5150

O poznání zajímavějším kouskem než byl předchozí model je v mých očích nabíječka YAC 5150. Ta se sice vyrábí jen v jedné barevné variantě – konkrétně šedo-černé – , zato však disponuje kovovým tělem v kombinaci s pryžem na horní nabíjecí straně, který působí alespoň dle mého názoru na pohled a trochu i na dotek jako jemná tkanina. Upřímně, že se o tkaninu jedná jsem si myslel až do chvíle, než jsem se začetl do technických specifikací a nabíječku si znovu pořádně osahal.

Technické specifikace modelu YAC 5150 se od těch modelu předešlého liší v jedné zásadní věci – podporuje totiž až 15W nabíjení, což ocení zcela určitě Androiďáci vlastnící telefony právě s touto podporou. Pro nás jablíčkáře pak platí totéž, co výše – tedy “krásných” 7,5W. Za to ale výrobce samozřejmě nemůže, takže se nad touto hodnotou nemá smysl dále pozastavovat. Co se pak týče nabíjecí účinnosti, napájecího kabelu či rozměrů (i když zde se už nejedná o průměr, ale o šířku a délku), YAC 5110 a YAC 5150 se shodují. Rozdílná je ale cena – na tento kousek si totiž musíte připravit už 699 Kč, což je daň za použité materiály.

Za posledních několik let mi rukama prošel nespočet bezdrátových nabíječek různých cenových kategorií, typů i výrobců. A abych byl upřímný, YAC 5150 bych designově řadil mezi ty nejhezčí, které jsem měl možnost testovat. Hliníkový rámeček mi přijde v kombinaci s pryžem imitujícím tkaninu skutečně geniální a proto bych se nebál říci, že tato nabíječka neudělá ostudu ani v těch nejluxusnějších kancelářských komplexech na stole vysoce postavených manažerů. Jedná se totiž o moderní kousek technologie dotažený designově opravdu vysoko, který se navíc pyšní velmi povedeným zpracováním. Yenkee tedy musím za YAC 5150 vyseknout skutečně poklonu.

Hodnocení funkčnosti je pak ve své podstatě stejné jako u předešlého modelu. Rozpoznání telefonu po přiložení je nabíječkou naprosto bleskové a nabíjení 7,5W zařídí nabití z 0 na 100 % u mého iPhonu XS zhruba za 2 hodiny 45 až 50 minut. Co se týče zahřívání, i zde platí, že nějaké teplo samozřejmě vzniká, ale opět se naštěstí nejedná o žádný extrém, který by ve vás vyvolal strach z možných potíží či čehokoliv podobného. Samozřejmostí je pak podpora nabíjení menších předmětů typu AirPods a tak podobně – cívky tedy evidentně nejsou nějak extrémně velké, aby si s těmito drobky neporadily. Co se pak týče nedostatků, zde upřímně žádný nenacházím. Díky gumovému povrchu se totiž nabíječka “nematle” a na její kovové boky asi moc sahat nebudete. Nechybí ji navíc ani LED dioda indikující nabíjení, což je taky fajn.

Yenkee YAC 5100 RGB

Poslední kousek, který nám do redakce dorazil na testy, cílí především na hráče her milující RGB diodky, potažmo na uživatele libující si v robustním designu. Přesně to model YAC 5100 RGB nabízí. Vyždímáte z něj sice “jen” 10W (což nám opět vadit nemusí), zato však disponuje výše zmíněným podsvícením, které je možné uživatelsky regulovat a to dokonce na devět způsobů. Design nabíječky je pak velmi blízký tomu, ve kterém vzniká herní příslušenství – prim tu tedy hraje robustnost, nápadnost a asi bych řekl i industriálnost. Tomu ostatně odpovídají i rozměry tohoto kousku, které jsou 105 x 105 milimetrů při 11,55 milimetrech na výšku.

Ač už mám své herní roky popravdě nějakou chvíli za sebou a nyní si sedám maximálně o víkendu ke své konzoli na párhodinové odreagování, design YAC 5100 RGB mě v žádném případě neuráží. Super je totiž to, že režimy podsvícení si můžete nastavit pomocí spodního tlačítka jak na poměrně často se měnící barvy, tak i na pozvolné změny či zachování si jednoho stylu svícení. Ocenit musím i možnost podsvícení zcela vypnout, díky čemuž můžete mít v ruce i svým způsobem obyčejnou nabíječku s nevšedním designem, který rozhodně neurazí. Myslím si však, že své místo najde primárně u hráčů, kteří si v podsvícení libují. Ostatně, za cenu 699 Kč by bylo zvláštní, kdyby jim tato vychytávka na stole nepřistála.

Přestože se nechci opakovat, zde mi nic jiného nezbude. I tento model funguje v praxi velmi dobře a to jak z hlediska rozpoznání nabíjeného předmětu, tak i z hlediska rychlosti nabíjení. Telefon jsem skrze něj dobil opět zcela standardní rychlostí pro 7,5W. Zahřívání tu samozřejmě je taktéž, ale že by bylo nějaké extrémní či jen vyšší kvůli implementaci podsvícení, to se v žádném případě říci nedá. Bohužel, stejně jako v prvním případě musím říci, že se na černý povrch nabíječky, který je taktéž protiskluzový, poměrně snadno zachytávají šmouhy, otisky prstů a tak podobně, což (nejen) nepořádné hráče asi moc nepotěší. Když ale tuto věc pominu, myslím si, že se jedná opravdu o fajn kousek.

Resumé

Kdybych měl zhodnotit řadu nových bezdrátových nabíječek Yenkee jako celek, hodnotil bych rozhodně pozitivně. Všechny testované modely splnily má očekávání, přičemž YAC 5150 je dokonce solidně překonal. To však nemění nic na tom, že na svém pracovním stole bych si klidně nechal (a doufám, že nechám) jakýkoliv z testovaných kousků. Kvalitativně jsou totiž opravdu povedené a cenově si myslím, že jakbysmet. Hledáte-li tedy fajn bezdrátové nabíječky, nabídka Yenkee by vám uniknout neměla.