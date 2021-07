Nejzábavnější weby: Vyzkoušejte si na internetu stroj času, utrácení Gatesových peněz i vybudování vlastního ostrova

Čas od času vám na stránkách našeho magazínu přineseme tipy na zajímavé webové stránky, které rozhodně stojí za vyzkoušení. Dnes se podíváme hned na několik webů, které mají na svědomí lidé z platformy Neal.fun. Díky jejich stránkám se můžete vrátit k internetu o dekádu staršímu, utrácet peníze Billa Gatese, pokusit se ovládnout svět, nebo si třeba vybudovat váš vlastní ostrov.

Vzpomínáte občas na události, které se odehrály před deseti lety, a připadá vám, jako by to bylo včera? Pokud si chcete připomenout dobu deset let starou, můžete se pokochat na webu s názvem Ten Years Ago. Zde najedete výběr stránek, jako je třeba YouTube, Steam, Cnet nebo IMDb, a to v podobě, jako měly přesně před deseti lety. Tento web vznikl za pomoci projektu Internet Archive.

Web Ten Years Ago si můžete prohlédnout zde.

Představovali jste si někdy, co všechno byste si asi mohli pořídit za peníze, které vlastní zakladatel společnosti Microsoftu Bill Gates? Na této stránce si to můžete – byť pouze virtuálně – vyzkoušet na vlastní kůži. Rozpočet je předem pevně daný, a je zcela na vás, zda jej utratíte za pantofle, hamburgery, iPhone, nebo třeba za koťátka či nové Jordany.

Web Spend Bill Gates‘ Money si můžete prohlédnout zde.

Víte o někom, s kým byste chtěli sdílet opuštěný ostrov? Byl by to váš partner, někdo z kamarádů? A chtěli byste s sebou mít na svém ostrově také svého mazlíčka? Na stránce Draw Your Island si můžete nakreslit svůj vlastní ostrov, umístit na něj sebe, váš doprovod, vašeho mazlíčka, případně doplnit osazenstvo vodní říše nebo si přidat vlastní obydlí. Možná budete překvapeni tím, jak moc vás tato zdánlivě jednoduchá stránka nakonec dokáže zabavit.

Web Draw Your Island můžete vyzkoušet zde.

Zajímá vás, zda se teoreticky mohly v určitém roce potkat dvě vybrané známé osobnosti? Kladli jste si někdy otázku, zda se vlastně japonský císař Hirohito mohl dožít představení prvního Macintoshe? Na tyto otázky vám spolehlivě odpoví web s názvem Who was alive. Stačí do políčka v horní části webu zadat rok, a můžete se podívat, které osobnosti byly v té době naživu.

Na web Who was alive se můžete podívat zde.

Máte občas pocit, že jste v životě ještě vůbec nic nedokázali? Pak byste si rozhodně měli své mety ověřit na webové stránce Life Checklist. Je jich zde něco přes šest desítek, a vy možná budete velmi příjemně překvapeni tím, kolika z nich se vám v průběhu vašeho života již podařilo dosáhnout. A můžete se zde ostatně také nechat inspirovat pro vaše další cíle.

Stránku Life Checklist můžete navštívit zde.